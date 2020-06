TENIS ONLINE: Tipsport Elite Trophy rozjela vítězstvím Strýcová. Hraje Kristýna Plíšková se Siniakovou

Lepší využívání brejkbolových příležitostí a trochu překvapivě i více vítězných míčů. To byly hlavní aspekty vítězství Barbory Strýcové nad po zranění se vracející finalistkou Roland Garros z roku 2019 Markétou Vondroušovou.

Strýcová se po dvou akcích bez diváků hodně těšila právě na Štvanici, kde už byl omezený počet fanoušků povolen a ti vytvořili velmi příjemnou atmosféru.

Pozápasový rozhovor Sestini Hlaváčkové s vítěznou Barborou Strýcovou

"Jelikož já jsem člověk, který rád hraje před diváky, tak jsem si to užívala. Hraju za tým, je to pro mě jiné a uvolněné, jak každá holka na lavičce mi řiká něco jiného, užívám si to," dodala spokojená Strýcová, která má na exhibičních kláních po koronavirové pauze zatím bilanci 3 vítězství a dvou porážek.

Tisport Elite Trophy se koná od soboty do pondělí na antuce pražské Štvanice a je soubojem týmů kapitánek Karolíny Plíškové a Petry Kvitové, které na každý ze čtyř turnajů nominují čtveřici tenistek plus náhradnici.

Tým světové trojky Karolíny Plíškové tvoří její dvojče Kristýna Plíšková, Karolína Muchová, Markéta Vondroušová a Nikola Bartůňková. Kvitová má k dispozici Kateřinu Siniakovou, Barboru Krejčíkovou, Rusku Jekatěrinu Alexandrovovou a Lindu Fruhvirtovou. Každý den se odehrají tři dvouhry a jedna čtyřhra.

Všechny zápasy nabídnou stanice O2 TV Sport a O2 TV Tenis v přímém přenosu. Přímo ze Štvanice bude komentovat Vojtěch Bidrman a Martin Štefl, pozápasové ohlasy přinese reportérka Andrea Sestini Hlaváčková. Diváci se mohou těšit také na studio pod vedením Jiřího Baumruka, ve kterém se role tenisové expertky ujme Klára Suchoň Koukalová.

Samotná Petra Kvitová se však turnaje kvůli zdravotním problémům zúčastní jen v roli mentorky. "Bohužel se ukázalo, že ruka není v takovém stavu, abych mohla odehrát kvalitní zápas. Tým budu samozřejmě z lavičky ze všech sil koučovat," říkala světová dvanáctka.

Druhé kolo ze čtyř se bude hrát od 29. června do 1. července v Prostějově a pak se akce vrátí na Štvanici, kde se bude hrát 11. až 13. července a 25. až 27. července.