Bývalá šéfka WTA Allasterová je první ženskou ředitelkou US Open

Bývalá šéfka tenisové WTA Stace Allasterová je novou ředitelkou US Open. Tuto funkci bude šestapadesátiletá Kanaďanka vykonávat jako první žena ve 140 let dlouhé historii turnaje.

Allasterová se přesune do role šéfky newyorského grandslamu z výkonné pozice pro profesionální tenis v Americké tenisové asociaci (USTA). Pro ni pracuje od roku 2016, předtím byla téměř dekádu v ženské asociaci WTA, v níž působila jako prezidentka, předsedkyně a výkonná šéfka.

Letošní ročník US Open se má hrát od 31. srpna do 14. září, ale jeho konání je kvůli koronavirové pandemii nejisté. Kvůli globální zdravotní situaci už byl poprvé od druhé světové války zrušen Wimbledon, Roland Garros bylo přesunuto na závěr září. Tenisová sezona je přerušena zatím do konce července.