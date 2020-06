Je to od něj sobecké. Další tenistka se pustila do Djokoviče kvůli jeho výrokům o opatřeních na US Open

Slavný srbský tenista Novak Djokovič to za své výroky o opatřeních na US Open pořádně schytává. Nejprve se do něj pustili Brit Daniel Evans i Američanka Danielle Collinsová a teď se k nim přidala další hráčka. „Měl by sis zkusit turnaje nižších kategorií, tam jsou tvrdé podmínky,“ vzkázala světové jedničce Sachia Vickeryová.

Omezený pohyb po městě, čtrnáctidenní karanténa, časté testování, ale hlavně minimální doprovod budou moci mít tenisté na US Open. S hráči bude smět na zápas jen jedna osoba. To se vůbec nelíbí Novaku Djokovičovi, který tato opatření označil za příliš tvrdá. „Do areálu by nás mohl doprovázet pouze jeden člověk. To nejde. Potřebujete trenéra, kondičního kouče a fyzioterapeuta,“ vysvětloval Djokovič důvody, kvůli kterým nejspíš na grandslam nepojede.

Jeho slova pobouřila některé tenisty a tenistky. Brit Daniel Evans svému srbskému kolegovi vzkázal, že to, že by měl s sebou jen jednoho člověka není tak velký problém. Stejný názor měla i Američanka Danielle Collinsová, která Djokovičovi navíc řekla, aby US Open podporoval a nekazil ho dalším hráčům a fanouškům.

Sachia Vickery hits out at Novak Djokovic over 'selfish' US Open comments https://t.co/3ec2DBbEfu pic.twitter.com/IrDCtQ0m9e — Tennis World USA (@TennisWorlden) June 15, 2020

Teď se k nim přidala Sachia Vickeryová. „Měl by si zkusit turnaj ITF s dotací šedesát tisíc dolarů (milion čtyři sta tisíc korun) v Alabamě, tam by teprve poznal, co to jsou těžké podmínky,“ uvedla americká tenistka na webu tennisworldusa.org.

"Je to od něj docela sobecké. Většina hráčů si nemůže dovolit tým o sedmi lidech. Většina z nás cestuje s jedním nebo dvěma lidmi,“ líčila 158. hráčka světa s tím, že je samozřejmě každého věc, jak velký má realizační tým, ale v takovémto případě by toto omezení nemělo být problémem. „Hlavní je, že se zase bude hrát,“ dodala Vickeryová.

Djokovič však není jediný, kdo se grandslamu nejspíš nezúčastní. Do Spojených států amerických na grandslam nepřijede světová dvojka Simona Halepová a jistí si nejsou ani další grandslamoví vítězové a vítězky, Ashleigh Bartyová, Petra Kvitová a Rafael Nadal. Dorazit by však měla Serena Williamsová, která by chtěla usilovat o čtyřiadvacátý grandslam v kariéře.