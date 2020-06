Federer je zoufalý! Proč pořád hraje, vždyť je směšný, útočí na legendu Djokovičův otec

Vychoval velkého šampiona a současnou světovou jedničku, ale u synových největších konkurentů nejspíš moc sympatií mít nebude. Otec Novaka Djokoviče Srdjan se totiž opět pustil poměrně neuctivě do grandslamového rekordmana Rogera Federera, jemuž radí, aby už kariéru ukončil.

Podle Srdjana Djokoviče je „směšné" že Federer v téměř 39 letech ještě hraje a neodešel už do důchodu.

Pro srbský program Sportlight vysvětlil pokračování Federerovy kariéry tím, že švýcarský fenomén je zoufalý z představy, že ho v počtu grandslamových titulů předběhne syn Novak či Rafael Nadal.

Srđan Đoković u intervjuu za SK: Šta mislite zašto Federer igra u 40. godin? Novak će biti bolji od njega, a on to ne može da prihvati @DjokerNole @rogerfederer @RafaelNadal @AdriaTennisTour https://t.co/ct2UaYIkA7 — Sport Klub (@sportklub) June 18, 2020

„Protože cítí, jak mu Nadal nebo Novak dýchají na záda, nemůže prostě přijmout myšlenku, že ho ti dva předstihnou," myslí si Djokovič starší.

Sice přiznává, že Federer je nejlepším tenistou všech dob, ale jen co se týče statistik. „A tenhle stav nevydrží moc dlouho," je přesvědčený otec světové jedničky.

Federer zatím s dvaceti tituly stále vede historické pořadí v zisku grandslamových triumfů, Nadal (19 titulů) s Djokovičem (17) jsou hned za ním, a navíc jsou o pět, respektive šest let mladší.

„Představte si to. 40letý chlap a pořád hraje tenis. Přitom může zůstat doma a zažívat tolik báječných věcí. No tak, vychovávej děti, dělej něco jiného, jdi lyžovat nebo něco!" popostrkával Srdjan Djokovič Federera do důchodu.

Zároveň ale dodal, že je mu jasné, že švýcarský šampion končit ještě nebude, protože „k Novakovi cítí velké nepřátelství" a podle něj by nesnesl, že by ho jeho syn v historických tabulkách předstihl.

Federer se momentálně zotavuje z operace kolena, kvůli níž předčasně ukončil sezonu. V té následující ale hodlá pokračovat.