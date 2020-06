Světová jednička čelí nenávisti: Djokoviči, zemři. Přejeme ti to

Chorvatské fanoušky to pořádně rozlítilo, skandál nemohli rozdýchat a objevilo se dokonce graffiti plné nenávisti. „Djokoviči, zemři na to. Přejeme ti to. Zdravíme ze Splitu," stojí například na jednom z nich.

Policie ve Splitu bere situaci velmi vážně a zahájila vyšetřování. Pachatelé dosud nebyli vypátráni. Na nenávistných projevech nic nezměnilo prohlášení bratra světové jedničky Djordjeho, který vyjádřil veřejně lítost nad tím, jak vše dopadlo. Zdůraznil však také, že pořadatelé udělali vše pro dodržování pravidel v Bělehradě i Zadaru.

Chorvatší fanoušci zašli daleko. Zveřejnili graffiti, kde přejí srbskému tenistovi Novaku Djokovičovi smrt. Vše vyšetřuje policie.

Podporu Novaku Djokovičovi vyjádřila i jeho matka, tu spíš naštvaly negativní reakce médií. „To, co píšete, je děsivé. Ale jsme na to zvyklí. Je jasné, že ti lidé mají něco proti Novakovi," postěžovala si srbským médiím.

Otec srbského tenisty pak našel jednoznačného viníka celého průšvihu. „Dimitrov teprve po testu v Zadaru oznámil, že má koronavir, přestože to věděl předem. Je to viník," postěžoval si Djokovič starší v televizním rozhovoru. Hněv chorvatských fanoušků to však neotupilo.