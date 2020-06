Muchová - Strýcová 4:6, 6:4, 10:8 Tým Plíškové v Prostějově vede nad Týmem Kvitové

Ve dvouhrách nejdříve Muchová porazila 4:6, 6:4 a 10:8 Barboru Strýcovou. Loňská finalistka Roland Garros Vondroušová prohrála 6:4, 2:6 a 5:10 s Ruskou Jekatěrinou Alexandrovovou a nakonec Tereza Martincová udolala po setech 6:1, 5:7 a 10:3 talentovanou Lindu Fruhvirtovou. V deblu porazily Kristýna Plíšková s Vondroušovou po setech 4:6, 6:3 a 10:8 pár Alexandrovová, Strýcová.

Třiadvacetiletá Muchová a o jedenáct let starší Strýcová se na antuce utkaly pod zataženou střechou, protože v Prostějově vytrvale pršelo. Svedly vyrovnaný duel s rozhodujícím super tie-breakem, který v tomto exhibičním formátu nahrazuje třetí sadu. V jeho koncovce byla úspěšnější Muchová, která si esem vypracovala mečbol a následně ho díky dvojchybě zkušenější soupeřky proměnila.

Karolína Muchová v utkání proti Barboře Strýcové hraném v rámci tenisovového turnaje družstev žen Tipsport Elite Trophy.

Jaroslav Svoboda, ČTK

"Byl to s Bárou těžký zápas, dlouhý a jsem ráda, že nakonec byl ten super tie-break a ne třetí set a že to na konci bylo v můj prospěch," řekla vítězka novinářům. Mohla těžit z rad trenéra Davida Kotyzy, který dříve vedl i Strýcovou. Byla ráda, že se postupně dostávala do rytmu. "Začátek byl trochu pomalejší, hodně chyb. Druhý set už byl lepší a ke konci už jsem tam zahrála i pár winnerů," ocenila Muchová.

Markéta Vondroušová v utkání proti Jekatěrině Alexandrovové.

Jaroslav Svoboda, ČTK

Alexandrovová nechala zapomenout na nevydařené zápasy z Prahy a vytáhla se na hráčku elitní světové dvacítky Vondroušovou. První set ztratila, ale od druhé sady agresivní hrou dominovala a jednoznačně ovládla i rozhodující tie break. Obě tenistky se dnes ještě na kurt vrátily na závěrečnou čtyřhru. Tam byla úspěšnější Vondroušová po boku Kristýny Plíškové.

Před tím se srdnatým výkonem ve třetí dvouhře blýskla patnáctiletá juniorka Fruhvirtová, která po hladce ztracené první sadě srovnala krok a vybojovala druhý set, ale v rozhodující zkrácené hře vládla Martincová. "Nebylo to vůbec jednoduchý, i když první set byl 6:1. Linda se dostala na koně a začala hrát výborně. Hraje skvěle, když jí to sedne, tak vás fakt žene," ocenila Martincová výkon mladičké soupeřky.

Linda Fruhvirtová během zápasu v rámci tenisového charitativního turnaje Tipsport Elite Trophy.

Vlastimil Vacek, Právo

Nakonec ji zdolala a vrátila vedení týmu v čele se třetí hráčkou světa Plíškovou, který vyhrál i první díl této akce. V Praze porazil Růžový tým Petry Kvitové 7:4, tentokrát má po prvním ze tří hracích dnů dvoubodový náskok.

Seriál bude mít ještě další dva díly v Praze. Na Štvanici se bude hrát 11. až 13. července na antuce a 25. až 27. července asi na tvrdém povrchu.