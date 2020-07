Jde ti jen o prachy! Federer terčem ostrého útoku

Australský tenista Andrew Harris se tvrdě opřel do hvězdného tria Novak Djokovič, Rafael Nadal, Roger Federer. Podle něho se Top hráči světového žebříčku dostatečně nestarají o spravedlivé dělení finančních odměn a podporu níže postavených hráčů během koronavirové pandemie. Především švýcarské legendě jde podle Harrise jen o to, aby si udržela svoje nadstandardní příjmy.

„Roger, Rafa a Novak. Jsou na vrcholu tak dlouho, že už zapomněli, jaké je to být na nižších pozicích," zaútočil Harris, 204. hráč světového žebříčku ATP, v Podcastu „Break Point" na hlavní hvězdy světového tenisu. „Zejména Federer, tomu to zatraceně dobře nese. Na veřejnosti říká, co chtějí lidé slyšet, tedy že by měli být lépe oceněni i hůře postavení hráči, ale když dojde k hlasování, hájí jen svoje zájmy," tvrdí Harris.

Zatímco Federer je nejlépe placeným sportovcem světa, šestadvacetiletý Australan během své zatím devět let trvající kariéry vydělal na prize money přesně 235 903 dolarů. Je přesvědčen o tom, že stávající systém dělení odměn je potřeba změnit.

„Měl by být schopen výrazně podpořit tři sta hráčů, nikoli jen úzkou špičku. Řídící orgány musí v tomto ohledu učinit více pro to, aby pomohly tenistům mimo elitní stovku, protože i za ní je úroveň pořád zatraceně dobrá. Je to o příležitosti posunout se na další level," naléhá Harris.

Problémy jsou podle něho o to palčivější kvůli pandemii nákazy covidem-19, kvůli níž byla letošní sezona přerušena v březnu a znovu by se měla rozběhnout až v polovině srpna. „Tenis je považován za sport, v němž se točí velké peníze, ale široká veřejnost vůbec netuší, jak velké rozdíly v odměnách existují. Bohatství se soustředí jen na vrcholu," upozornil.

Podle Harrise dělá v současnosti pro hráče mimo TOP 100 z výše jmenované trojice hvězd nejvíc Novak Djokovič. Z pozice šéfa Hráčské rady ATP vyjednávala srbská světová jednička o vzniku speciálního fondu na podporu hráčů a hráček z hloubi světového žebříčku během přerušené sezony. Mezinárodní tenisové federace pak rozdělily více než šest milionů dolarů.

Novak Djokovič čelí kritice některých tenisových kolegů.

"Měli jsme videokonferenci jednání s ATP před třemi týdny, jenomže bylo teprve druhé od březnového termínu, kdy sezonu přerušila pandemie. A každá skupina, elitní stovka, hráči pro challengery i Futures, hájila své odlišné zájmy. Nemělo to žádný pořádný výstup, je to frustrující," ulevil si Harris.