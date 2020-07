Nejroztomilejší na světě! Nad fotkami tenisové hvězdy žasnou fanoušci i celebrity

Serena Williamsová si vybrala nového partnera do čtyřhry. Tak v nadsázce komentují snímky americká média, když se na kurtu osmatřicetiletá tenistka nechala vyfotit se svou dvouletou dcerkou Olympií. Dvojice měla na sobě stejné fialové oblečky a měly i podobné rakety.

Americká hvězda přiznala, že už se nemůže dočkat, až si zahraje na grandslamovém US Open. Dá se čekat, že bude mít velkou oporu a fanynku v podobě své dcery. „Moc se těším, až se vrátím do New Yorku a zahraji si na US Open. Všechno bude úžasné a perfektní, USA odvede skvělou práci, všichni budou v bezpečí," věří Williamsová, že se turnaj i v době pandemie koronaviru odehraje bez sebemenšího problému. „Bude to vzrušující. Vždyť mnozí z nás nehráli profesionální tenis už šest měsíců."

Caption this

Fotografie Sereny se svou dcerkou Olympií přímo na kurtu splnila přání řady fanoušků. Teď už se dokonce baví o tom, zda si jednou spolu zahrají zápas. „Podívejte, jakého vzácného partnera do čtyřhry má," okomentoval snímek slavné tenistky jeden z nich. „Neuvěřitelné. Šampionky Wimbledonu pro rok 2035," přidal další..

Caption this (MUST SWIPE RIGHT)

Pozornost vzbudily snímky i sportovních hvězd. „Ach můj bože! To je ta nejroztomilejší věc, jakou jsem kdy viděla," zářila Dánka Wozniacká, která už ukončila kariéru. „Obě vás miluji, moc miluji," přidala se s komentářem sestra Sereny Williamsové Venus. Zareagovala i hvězda NBA Dwyane Wade. „Nejroztomilejší fotka, kterou jsem kdy viděl," napsal.

Na fotkách ladí Serena s dcerou Olympií nejen oblečky a raketou, dcerka maminku napodobovala i v gestech a postoji na kurtu. Williamsová vyhrála svůj poslední grandslamový turnaj v roce 2017, kdy ovládla Australian Open.