TENIS ONLINE: Atraktivní česko-slovenské souboje! Kolář ukázal velkou kvalitu, hrají mladé pušky

Velký výkon, jeden z nejlepších v kariéře, předvedl Zdeněk Kolář v úvodní nedělní dvouhře na kurtech pražské Sparty. Slovenskou jedničku Andreje Martina, zdolal 228. hráč světa po velkém výkonu 6:0, 6:2.

Soustředěný a precizní výkon, který blonďatý tenista z Bystřice nad Pernštejnem předvedl, pochválil i jeho slovenský soupeř. "Je vidět, že Zdeňkovi ta pauza asi prospěla," zhodnotil krátce slovenský tenista.

"Výkon nemůžu hodnotit jinak než pozitivně, musím říct, že Andrej mi docela sedí, nehraje nátlakovou hru a já můžu tvořit. Dneska si myslím, že jsem byl lepší, i když vím, že Andrej je mimořádně skvělý tenista. Dařilo se mi i dobře trefovat servisy, za což jsem moc rád," přidal svůj pohled na zápas Kolář, jenž si zapsal finálovou účast hned na prvním exhibičním turnaji po koronavirové pauze.

Před zápasy

Šance jako hrom! Tak by měli k utkání na rychlé pražské antuce přistoupit dvě naděje českého tenisu. Zdeněk Kolář i Jonáš Forejtek budou mít šanci ukázat se v domácím prostředí proti slovenské dvojici. Ta se oproti sobotním dvouhrám také obměnila, ale rozhodně neztratila na síla. Vždyť Andrej Martin je v první stovce žebříčku a Filip Horanský je také lépe postavený než oba Češi.

Favority před nedělí tedy čeští muži rozhodně nejsou, překvapí lépe postavené sousedy z Východu?

Pokud se podíváme na žebříček WTA, mělo by jít v Bratislavě o ještě kvalitnější duel než na pražské Spartě. Domácí Viktória Kužmová už v kariéře dokázala porazit hned dvakrát vítězku letošního Australian Open Sofii Keninovou nebo výbornou Nizozemku Kiki Bertensovou. Na druhé straně Markéta Vondroušová je finalistkou loňského Rolland Garros a obrovským talentem české tenisové školy. Na tvrdém povrchu ve slovenské metropoli půjde jednoznačně o zápas dne a to v globálním měřítku - nikde jinde na světě se tak kvalitní tenistky dnes neutkají....

Druhý nedělní duel svede dohromady Annu Karolinu Schmiedlovou a Terezu Martincovou, hrát by se mělo začít v 15:30.

Na Spartě vedle daviscupového týmu hrají také tenistky do 23 let. Zápasy kategorií do 14 a 18 let se hrají na dvorcích v Oáze Říčany. V Bratislavě se v Národním tenisovém centru utkávají vedle fedcupového týmu i hráči do 23 let a v areálu Slávie STU Bratislava výběry do 16 let.