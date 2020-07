TENIS ONLINE: Atraktivní česko-slovenské souboje! Mladé pušky ukázaly kvalitu, Vondroušová zvítězila

Velký výkon, jeden z nejlepších v kariéře, předvedl Zdeněk Kolář v úvodní nedělní dvouhře na kurtech pražské Sparty. Slovenskou jedničku Andreje Martina, zdolal 228. hráč světa po velkém výkonu 6:0, 6:2.

Soustředěný a precizní výkon, který blonďatý tenista z Bystřice nad Pernštejnem předvedl, pochválil i jeho slovenský soupeř. "Je vidět, že Zdeňkovi ta pauza asi prospěla," zhodnotil krátce slovenský tenista.

"Výkon nemůžu hodnotit jinak než pozitivně, musím říct, že Andrej mi docela sedí, nehraje nátlakovou hru a já můžu tvořit. Dneska si myslím, že jsem byl lepší, i když vím, že Andrej je mimořádně skvělý tenista. Dařilo se mi i dobře trefovat servisy, za což jsem moc rád," přidal svůj pohled na zápas Kolář, jenž si zapsal finálovou účast hned na prvním exhibičním turnaji po koronavirové pauze.

Jonáš Forejtek pak napodobil svého staršího parťáka a zvítězil také 2:0 na sety nad Filipem Horanským. "Vůbec mi nepadal první servis a celkově mi nešel. Nezvládnul jsem se dostat do rytmu. Soupeř udělal méně chyb v důležitých stavech a v konečném důsledku právě ty chyby rozhodly," nebyl se svým výkonem spokojený výše postavený muž na žebříčku.

"Z jedné strany se hrálo trochu hůř, hlavně to bylo vidět při výměnách. Jsme určitě se Zdeňkem rádi, že jsme si zahráli a ještě vyhráli, takže určitě výborná zkušenost," hodnotil své vystoupení devatenáctiletý Forejtek.

Český tenista Jonáš Forejtek při jednom ze svých forhandových úderů v exhibičním zápase o Pohár přátelství.

Roman Vondrouš, ČTK

"Je vidět, jak našim hráčům prospívá tahle série, kdyby zítra odstartovala ATP Tour, tak naši jsou výborně připraveni. Máme skvělé reakce z celého světa a náš projekt je doopravdy v tom celosvětovém měřítku první mezinárodním utkáním," přidal svůj pohled na věc také předseda českého tenisového svazu Ivo Kaderka.

V Bratislavě bude k vidění kvalita

Pokud se podíváme na žebříček WTA, mělo by jít v Bratislavě o ještě kvalitnější duel než na pražské Spartě. Domácí Viktória Kužmová už v kariéře dokázala porazit hned dvakrát vítězku letošního Australian Open Sofii Keninovou nebo výbornou Nizozemku Kiki Bertensovou. Na druhé straně Markéta Vondroušová je finalistkou loňského Rolland Garros a obrovským talentem české tenisové školy. Na tvrdém povrchu ve slovenské metropoli šlo jednoznačně o zápas dne a to v globálním měřítku - nikde jinde na světě se tak kvalitní tenistky dnes neutkají....

Duel nakonec ovládla česká tenistka, která si připsala vítězství 2:0 na sety (6:3, 6:4).

Druhý nedělní duel svede dohromady Annu Karolinu Schmiedlovou a Terezu Martincovou, hrát by se mělo začít v 15:30.

Na Spartě vedle daviscupového týmu hrají také tenistky do 23 let. Zápasy kategorií do 14 a 18 let se hrají na dvorcích v Oáze Říčany. V Bratislavě se v Národním tenisovém centru utkávají vedle fedcupového týmu i hráči do 23 let a v areálu Slávie STU Bratislava výběry do 16 let.