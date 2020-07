TENIS ONLINE: Atraktivní souboje! Představí se mladé pušky a Vondroušová

Šance jako hrom! Tak by měli k utkání na rychlé pražské antuce přistoupit dvě naděje českého tenisu. Zdeněk Kolář i Jonáš Forejtek budou mít šanci ukázat se v domácím prostředí proti slovenské dvojici. Ta se oproti sobotním dvouhrám také obměnila, ale rozhodně neztratila na síla. Vždyť Andrej Martin je v první stovce žebříčku a Filip Horanský je také lépe postavený než oba Češi.

Favority před nedělí tedy čeští muži rozhodně nejsou, překvapí lépe postavené sousedy z Východu?

Pokud se podíváme na žebříček WTA, mělo by jít v Bratislavě o ještě kvalitnější duel než na pražské Spartě. Domácí Viktória Kužmová už v kariéře dokázala porazit hned dvakrát vítězku letošního Australian Open Sofii Keninovou nebo výbornou Nizozemku Kiki Bertensovou. Na druhé straně Markéta Vondroušová je finalistkou loňského Rolland Garros a obrovským talentem české tenisové školy. Na tvrdém povrchu ve slovenské metropoli půjde jednoznačně o zápas dne a to v globálním měřítku - nikde jinde na světě se tak kvalitní tenistky dnes neutkají....

Druhý nedělní duel svede dohromady Annu Karolinu Schmiedlovou a Terezu Martincovou, hrát by se mělo začít v 15:30.

Na Spartě vedle daviscupového týmu hrají také tenistky do 23 let. Zápasy kategorií do 14 a 18 let se hrají na dvorcích v Oáze Říčany. V Bratislavě se v Národním tenisovém centru utkávají vedle fedcupového týmu i hráči do 23 let a v areálu Slávie STU Bratislava výběry do 16 let.