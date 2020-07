Šílený svět bývalé hvězdy: Nechce sex a mluví o mimozemšťanech

„Nikdy jsem nechtěl hrát tenis, nikdy jsem si to neužíval," prohlásil hned na úvod při povídání pro ESPN. „Neměl jsem se dobře a trpěl jsem pod tlakem všech těch povinností. Mojí vášní byl fotbal, takže se dá říct, že moje tenisová kariéra byla zázrak," odstartoval šokující zpověď Safin.

Za tenisové úspěchy prý vděčí své matce. „Vychovala dvě děti, které se staly světovou jedničkou. Odvedla veškerou práci," prohlásil tenista a připomněl svou sestru Dinaru, která byla v čele žebříčku WTA v roce 2009.

Sám Safin vyhrál dva grandslamové tituly. Na kurtu platil za bouřliváka, který se s tenisovým náčiním zrovna nemazlil, rozbil údajně 1055 raket. „Head, s jejichž raketami jsem hrál, mi to spočítal. Zlomil jsem jich klidně osmdesát ročně. Head mi pak dal dárek, snowboard s číslem 1055. Takže vím, kolik raket jsem v kariéře zničil," odhalil Safin.

Známý Rus se i přes svou údajnou nechuť hrát tenis protlačil do absolutní špičky. Kvůli problémům s koleny však už v roce 2009 ukončil kariéru a stal se viceprezidentem ruské tenisové asociace, poté se věnoval politice a od roku 2011 do roku 2017 dokonce zasedal v ruském parlamentu. Na scénu se vrátil v roce 2019 šokujícím rozhovorem pro portál „sports.ru", kde Safin mluvil o Bohu a mimozemšťanech.

Když prý třeba viděl světoznámé Machu Picchu, ruiny předkolumbovského inckého kultovního města v peruánských Andách, bylo mu hned jasné, že nebylo vytvořeno lidskýma rukama. „Tehdy to lidé nemohli udělat. Nevěřím, že jsme ve vesmíru sami. Je šílené myslet si, že existuje jen náš svět," naznačil existenci mimozemšťanů.

Sám bývalý vynikající tenista žije sám, obklopen pouze kočkami. „Cítí, co se s tebou děje, takže je miluji," vysvětlil s tím, že v jeho domě nepřijímá ani návštěvy. Prý kvůli tomu, že by to narušilo energii jeho domova. Přáteli se navíc obklopovat nepotřebuje, je raději sám. A už vůbec nepotřebuje nějaký vztah. „Už dlouho jsem bez přítelkyně, ani ji nechci. Mám úplnou svobodu, nepotřebuji ani sex," překvapil.

Média mu přitom připomněla, že se vážně diskutuje o tom, že má v Rusku dceru. Safin to ale rozhodně popřel. „Lidé si to myslí, noviny to píšou a já jim to nemůžu zakázat. Já sám ale vím, že nemám dceru," zakončil Safin.