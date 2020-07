Těžké chvíle české hvězdičky. Tohle opravdu není můj den, smála se Muchová

Vypadá to jako naprosto triviální záležitost. Říct do kamery pár jednoduchých vět a pozvat diváky na další díl charitativního turnaje Tipsport Elite Trophy. Kdo si však něco podobného zkusil, pochopí, že někdy se může zdánlivě banální věc proměnit v pořádný nervák. Své by o tom mohla vyprávět česká tenisová hvězda Karolína Muchová.