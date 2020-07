Podraz! Naivní Djokovič se stal obětí obrovského podvodu, tvrdí expert

Byl to obrovský propadák. Série charitativních turnajů pod názvem Adria Tour slibovala parádní zápasy za účasti těch nejlepších tenistů planety. To vše pod záštitou světové jedničky Novaka Djokoviče. Místo toho se celá akce změnila v blamáž, během které se koronavirem nakazili nejen někteří hráči včetně Djokoviče, ale i desítky fanoušků. Podle srbského epidemiologa se ale tenisový šampion stal obětí pořádného podvodu.

Novak Djokovič, Borna Čorič, Grigor Dimitrov, Viktor Troicki a řada dalších. To je jen krátký výčet těch, kteří si z charitativní akce Adria Tour odnesli nákazu nemocí covid-19. Balkánské turné bylo ve své polovině přerušeno a za hlavního viníka bývá často označena právě úřadující světová jednička, která byla s celým projektem nejvíce spojena.

V hledištích se totiž tísnily až čtyři tisíce fanoušků bez roušek, příliš starostí se vzájemnými rozestupy si nedělali ani sami hráči, kteří časté přátelské objímání proložili bujarým večírkem, na kterém nemohlo být o dodržování jakékoliv sociální distance ani řeči.

"Dodržel jsem všechna opatření, která byla vládou nařízena, nic jsme neporušili. Je to hon na čarodějnice," hájil se po nepovedené Tour Djokovič.

Novak Djokovič s manželkou Jelenou při Adria Tour v Bělehradě.

Marko Djurica, Reuters

Podvod od vlády

Na obranu sedmnáctinásobného grandslamového šampiona se postavil i srbský epidemiolog Zoran Radonavovič, který za hlavního viníka označil místní vládu. "Ano, Novak udělal chybu, ale ne tím, že uspořádal turnaj, ale protože uvěřil vládě," má jasno expert.

"Djokovič je chytrý mladý muž, který by se do tak riskantního dobrodružství nepustil, pokud by nebyl oklamán. Byl to podvod, obrovský podvod. Novak byl prostě naivní, že uvěřil státu. Před začátkem turnaje byl ze strany úřadů ujišťován, že situace kolem epidemie je pod kontrolou, ale to je nesmysl a lež," pokračuje Radonavovič.

(Zleva) Viktor Troicki, Nenad Zimonjič, Dušan Lajovič, Novak Djokovič, Dominic Thiem, Grigor Dimitrov a Alexander Zverev pózují fotografům v Bělehradě během exhibičního turnaje.

Marko Djurica, Reuters

A do srbské vlády se opírá i nadále. "Řada lidí si na jeho jménu chtěla udělat jméno a to bez ohledu na nebezpečí, kterému byli vystaveni hráči a veřejnost. Djokovič je pojem, zná ho celý svět a často se může stát cílem podobných věcí," nešetří srbské představitele epidemiolog.

Djokovič se po nepovedené akci stal terčem kritiky nejen ze strany fanoušků, ale i některých hráčů. Rodáka z Bělehradu si podali například Nick Kyrgios, Bruno Soares, Kiki Bertensová a mnozí další.