V pátek hrála Kvitová na stejném místě finále první exhibice, se Svitolinovou však padla. Opravný pokus startoval hned vzápětí. Pro druhý turnaj byla Kvitová nasazena přímo do semifinále, a přestože na trávě Petkovicovou v pondělí zdolala jasně 6:4, 6:1, na tvrdém povrchu v berlínském hangáru se dávaly dvaatřicetileté hráčce původem z Balkánu teoreticky o něco větší šance. Petkovicová to na českou tenistku umí a souboj na tvrdém povrchu v hale nabídl pořádné drama...

Světová dvanáctka Kvitová sice hned na úvod prolomila soupeřčino podání, ale poté prohrála čtyři hry v řadě a první set už nezachránila. Ve druhém vedla tenistka z Fulneku 3:0, ale Petkovicová se nevzdala a vyrovnala na 4:4. V desátém gamu získala Kvitová třetí brejk v utkání a tím i celou druhou sadu.

Obě hráčky se znají velmi dobře, na okruhu se střetly už 13krát (počítáme-li i exhibici z tohoto týdne) a Kvitová bilanci otočila na 7:6 ve svůj prospěch. V rozhodujícím setu měla dvojnásobná česká wimbledonská šampionka od počátku navrch a po necelé hodině a půl proti Petkovicové, jíž na žebříčku patří 87. místo, proměnila hned první mečbol.

Petra Kvitová v semifinále exhibičního turnaje v Berlíně - Tempelhofu.

Annegret Hilse, Reuters

V Praze vede Růžový tým

Na pražské Štvanici se v sobotu rozjel třetí díl Tipsport Elite Trophy, v němž Kvitovou v roli kapitánky Růžového týmu nahradila Barbora Strýcová. Do vedení dostala Černý výběr kapitánky Karolíny Plíškové, který vyhrál první dva podniky série, Karolína Muchová, jež udolala Igu Šwiatekovovu z Polska, 49. hráčku žebříčku WTA, po bitvě 6:4, 2:6 a 10:8.

Následně však potvrdila svoje kvality hvězdná posila - Švýcarka Belinda Bencicová. Světová osmička rozdrtila Terezu Martincovou 6:0, 6:2 a jazýček vah vzápětí naklonila na "růžovou" stranu Slovenka Viktória Kužmová výhrou 6:4, 7:5 nad mladičkou Nikolou Bartůňkovou.

Karolína Muchová udolala na Tipsport Elite Trophy v Praze Polku Swiatekovou

O2 TV Sport

Třetí bod na konto "Růžových" přidaly ve čtyřhře Strýcová se Švýcarkou Stefanií Vögeleovou, které zvítězily ve dvou setech nad párem Kristýna Plíšková, Markéta Vondroušová dvakrát 6:2. V neděli pokračuje charitativní exhibice druhým dnem, vyvrcholí v pondělí.

Také čtyřhra vyzněla pro Růžový tým, který na kurtu zastupovaly Strýcová s Vögeleovou

O2 TV Sport

Forejtek a Krejčíková míří za dalším triumfem

Jonáš Forejtek a Barbora Krejčíková mohou na exhibičním tenisovém turnaji Trofej solidarity a naděje ČTS v Prostějově navázat na triumf z červnového podniku této série v Doksech u Máchova jezera. Forejtek si v nedělním finále zahraje s dalším teenagerem Jiřím Lehečkou, Krejčíková bude plnit roli favoritky proti Darje Viďmanové.

Belinda Bencicová si na Tipsport Elite Trophy lehce poradila s Terezou Martincovou

O2 TV Sport

Forejtek stejně jako Krejčíková neztratil ve skupinové fázi set a stoprocentní byl také v dnešním semifinále. Devatenáctiletý talent v něm porazil 7:6, 6:3 největšího favorita Zdeňka Koláře. V druhém semifinále osmnáctiletý Lehečka zdolal 6:4, 5:7, 6:2 druhého nasazeného Lukáše Kleina ze Slovenska.

Slovenka Viktória Kužmová zdolala Nikolu Bartůňkovou

O2 TV Sport

Dvojnásobná grandslamová šampionka ve čtyřhře Krejčíková se do role největší favoritky posunula poté, co její tradiční deblová spoluhráčka Kateřina Siniaková senzačně vypadla už ve skupině. Čtyřiadvacetiletá brněnská rodačka dnes porazila 6:3, 7:5 krajanku Miriam Kolodziejovou a připsala si jedenáctý vítězný duel za sebou. Její finálovou soupeřkou bude sedmnáctiletá Viďmanová, která do nedělního vyvrcholení postoupila díky výhře 6:2, 6:2 nad Veronikou Vlkovskou.

Tenisový exhibiční turnaj žen v Berlíně - Tempelhof Semifinále: Petkovicová (Něm.) - Kvitová (ČR) 6:3, 4:6, 5:10 Sevastovová (Lot.) - Svitolinová (Ukr.) 6:1, 6:1

Tipsport Elite Trophy - 3. díl v Praze (tvrdý povrch): Růžový tým - Černý tým 3:1 (po prvním dnu)

Šwiateková (Pol.) - Muchová (ČR) 4:6, 6:2, 8:10 Bencicová (Švýc.) - Martincová (ČR) 6:0, 6:2 Kužmová (SR) - Bartůňková (ČR) 6:4, 7:5 Strýcová (ČR), Vögeleová (Švýc.) - Kr. Plíšková, Vondroušová (obě ČR) 6:2, 6:2.