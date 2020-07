Neskutečný návrat! Tenisový model porazil ve 42 letech hráče světové špičky!

Velký kamarád Rogera Federera se samozřejmě udržuje, hraje sporadicky turnaje veteránů a i ve 42 letech je stále fit. S turnaji na okruhu ATP se rozloučil skoro přesně před třemi lety, porážkou na antuce v rakouském Kitzbühelu, symbolicky s krajanem Janem-Lennardem Struffem.

O to zajímavější je příběh, který se odehrál v pátek v německém Berlíně. Třicetiletý Struff je v nejlepším věku, na svém žebříčkovém maximu (34. na světě, už byl i 33.) a proti němu bývalá německá star, kterou provázela řada zranění, ale také velkých úspěchů.... Výsledek?

Bývalý německý tenista Tommy Haas se zdraví s Janem Lennardem Struffem po exhibičním zápase na turnaji v Berlíně.

Annegret Hilse, Reuters

Po třech letech nečinnosti dost zajímavý, 6:7, 6:7 - ve prospěch Haase. Velký sympaťák tak navnadil své fanoušky i na dnešek, kdy se v semifinále exhibice střetne s Dominicem Thiemem. Pokud by i jemu dokázal vzdorovat, bylo by to už na velký klobouček.

Haas přesto ve svých dvaačtyřiceti letech nad návratem na okruh nepřemýšlí, i když viděl, že by na mladé vlčáky stále ještě stačil...