TENIS ONLINE: České tenisové star v akci! Strýcová urvala první set, Kvitovou čeká finále

Tenisoví příznivci budou mít žně a to jak na domácím kolbišti, tak i u našich západních sousedů.

Třetí díl tenisové Tipsport Elite Trophy probíhá na Štvanici, tentokrát však na tvrdém povrchu a s poměrně výrazně obměněnými sestavami. Na atraktivitě však změny určitě neubraly a tak se v dnešním programu můžeme těšit na vyhecované české derby mezi Barborou Strýcovou a Kristýnou Plíškovou.

Zápasy třiatřicetileté veteránky nenudí nikdy, Kristýna Plíšková se pro změnu dostala do formy na minulém turnaji, kde dvakrát zdolala světovou sedmadvacítku Rusku Alexandrovovou. Ve vzájemných zápasech však za delší konec většinou tahá Strýcová, bude to dnes od 14:15 jinak?

Hned po tomto duelu, zhruba v 16 hodin, nastoupí na kurt v zápase dne grandslamová finalistka Markéta Vondroušová a švýcarská jednička, momentální světové číslo osm - Belinda Benčičová.

Ta strávila koronavirovou pauzu na Slovensku, kde se připravovala na turnajích pořádáných slovenskou federací. Teď přijela do České republiky a v prvním zápase nedala žádnou šanci Tereze Martincové, na tvrdém povrchu bude favoritkou i v souboji s Vondroušovou.

Kvitová si dá finálové repete

Rodačka z Bílovce a dvojnásobná wimbledonská šampionka zkusí opět v berlínském hangáru zaútočit na titul při druhém dílu exhibice v německé metropoli. Tentokrát ji finále přisoudilo přijatelnější soupeřku. Lotyška Sevastovová je typologicky spíše antukářkou a proto jsou její skalpy Bertensové a Svitolinové velkým překvapením.

Kvitová se do finále dostala po obratu v zápasu s Němkou Petkovičovou a do utkání vstupuje jako velké favoritka. Zápas v netradičním prostředí bývalého letiště Tempelhof by měl začít v 17:20.