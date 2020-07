Sebrali mi chuť. Slovenská tenistka se rozpovídala o praktikách svazu

Slovenský tenisový svaz to schytává ze všech stran. S jeho kroky nesouhlasí třeba Filip Polášek, který se kvůli tomu rozhodl, že nebude svou zemi reprezentovat v Davis Cupu. Teď přišla s kritikou další hráčka. Chantal Škamlová promluvila o tom, jak s ní svaz jednal poté, co se rozhodla věnovat čtyřhře a místo ocenění přišlo zklamání.

Slovenské tenistky vynikají hlavně ve dvouhře, a tak se Chantal Škamlová před dvěma roky rozhodla, že by se věnovala deblu, který jí byl vždy o něco blíž. Chtěla v něm reprezentovat svou zemi ve Fed Cupu a na olympijských hrách, avšak to, co přišlo poté, když tenisový svaz požádala o podporu, ji znechutilo. Teď se juniorská vítězka Australian Open ve čtyřhře o praktikách svazu rozhodla promluvit.

„28. 6. 2018 byl dnem, kdy jsem se rozhodla nechat kariéry v singlu a chtěla se věnovat jen deblu, který mi byl od juniorských let bližší. Sice to nebylo lehké rozhodnutí, avšak ve svém nitru jsem cítila, že je to správné rozhodnutí. To, že správné bylo, se mi potvrdilo, když jsem po necelém měsíci od tohoto rozhodnutí vyhrála turnaj ve čtyřhře s dotací sto tisíc amerických dolarů (přes dva miliony a tři sta tisíc korun) a v žebříčku se posunula na sto šestnáctou pozici,“ napsala na úvod Škamlová na sociální sítě s tím, že oslovila Slovenský tenisový svaz, zda by ji podpořil.

„Myslela jsem si, že mé rozhodnutí podpoří, a dokonce i trochu ocení, když jsme na Slovensku žádnou hráčku věnující se jen čtyřhře neměli, avšak opak byl pravdou. Jejich odpověď, že jsem neperspektivní mě ani tak nepřekvapila, ale cirkus kolem Fed Cupu loni v Rize, kdy udělali všechny možné i nemožné kroky, aby mě nemuseli nominovat, mi sebral veškerou chuť,“ přiznala Škamlová s tím, že však není jedinou hráčkou, ke které se svaz takto zachoval.

„Nedá mi nevzpomenout i na poslední nominaci přátelského Fed Cupu proti Česku. Oceňuji, že dávají šanci mladým, ale v nominaci může být pět tenistek a naši třetí nejlepší hráčku Kristínu Kučovou ani neoslovili,“ dodala Škamlová, která nechápe ani to, že v minulosti takto podobně svaz jednal i s bývalými největšími hvězdami Dominikou Cibulkovou a Dominikem Hrbatým. Svým vyjádřením by tak ráda přispěla k tomu, aby se takové situace už neopakovaly a možnost reprezentovat neměli jen někteří, ale všichni talenti.