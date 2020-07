Vítěz US Open stále není fit, přesto už je na kurtech. Vyjde mu jeho další návrat?

Když před jedenácti lety ovládl ve dvaceti US Open, mluvilo se o něm, že takových grandslamů získá ještě mnoho. Jenže zatím se mu to nepodařilo. Kariéru Juana Martína Del Potra totiž přibrzdila zranění. Nejprve ho začala trápit zápěstí, poté koleno. Podstoupil už šest operací, pokaždé se dokázal vrátit na kurty. Úspěšně.

V letech 2014 a 2015 odehrál argentinský tenista kvůli potížím celkem jen čtrnáct zápasů, v roce 2016 už však zase na turnajích zářil. Na olympijských hrách získal stříbro a vyhrál turnaj ve Stockholmu. O dva roky později se vyšplhal v žebříčku na třetí místo poté, co slavil vítězství v Acapulku, Indian Wells a zahrál si semifinále na French Open a čtvrtfinále ve Wimbledonu. Na US Open se pak podruhé v kariéře dostal až do finále, avšak tentokrát na titul nedosáhl, nad jeho síly byl Novak Djokovič. Na podzim ale přišlo další zranění.

Na turnaji v Šanghaji si zlomil v pravém koleni čéšku. O čtyři měsíce později už byl zpět na kurtech, avšak odehrál jen tři zápasy. Koleno si vyžádalo další pauzu. Když už to v červnu vypadalo, že je opět ve formě, zlomeninu čéšky si obnovil. Letos v zimě podstoupil další operaci a nyní po rehabilitacích začal s tréninkem.

„Chtěl bych vás informovat, že v těchto dnech jsem opět začal s přípravou na kurtu. Koleno mě stále zlobí, tak uvidíme, jak se to vyvine. I když teď nemám ještě žádné přesné plány, dělám vše pro to, abych mohl dál pokračovat v tenise,“ uvedl Del Potro na sociálních sítích, čímž potěšil své fanoušky.