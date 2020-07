Jak by měla vypadat ideální tenistka? Čí by měla mít servis, forhend a které hráčky kondici? Svou si teď vytvořila Eugenie Bouchardová. Kanadská kráska při své volbě neopomněla nejen legendární Serenu Williamsovou, ale zmínila i českou hvězdu Petru Kvitovou. „Nesnáším stát proti jejímu servisu,“ přiznala bývalá světová pětka.

Když byli tenisté v karanténě a nemohli ani trénovat, vymýšleli nejrůznější způsoby, jak se zabavit. Mnoho z nich zkoušelo výzvy kolující po sociálních sítích a několik se přidalo k Diegu Schwartzmanovi, který si vytvořil, jak by měl vypadat ideální hráč. Teď s ideální tenistkou přišla Eugenie Bouchardová.

Kanadská kráska by chtěla mít servis české hvězdy Petry Kvitové. „Je to levačka a svůj servis roztáčí jinak, než je obvyklé, protože na okruhu je více pravaček. K tomu podává silně a přesně. Nesnáším hrát proti jejímu servisu,“ uvedla Bouchardová na webu essentiallysports.com.

Forhend by tři sta dvaatřicátá hráčka světa chtěla mít od legendární Sereny Williamsové. „Dokáže s ním zahrát cokoliv,“ vysvětlovala s tím, že od třiadvacetinásobné grandslamové vítězky by chtěla ještě sílu. „Je fyzicky velice silná, dokáže ovládat hru. V tom je nejlepší na světě,“ doplnila.

Bekhend by si ale Bouchardová nechala svůj. „Je mou důležitou zbraní,“ tvrdila. Kondici by chtěla mít jako vítězka French Open a Wimbledonu Simona Halepová. „Dokáže vydržet víc než ostatní hráčky,“ líčila tenistka, která se stejně jako Halepová chystá příští měsíc na turnaj do Prahy.

Nejlepší tenisové IQ má podle Bouchardové letošní vítězka Australian Open Sofia Keninová. „Je na kurtu velice chytrá. Přesně ví, co se na něm děje, dokáže perfektně číst hru,“ vysekla poklonu americké hráčce. Největší vůli má podle ní Alison Riskeová. „Nikdy se nevzdává, ať je skóre jakékoliv,“ dodala juniorská vítězka Wimbledonu.