Tenisová hvězda se pochlubila sexy přítelkyní. Není to žádný zajíček

Miluje krásné ženy a večírky. A k tomu je vynikající tenista. Bulhar Grigor Dimitrov je teď podle tamních médií až po uši zamilovaný do ruské televizní moderátorky. Victoria Bonja je sexy, vypadá nádherně, i když je o jedenáct let starší než tenista. To jen potvrzuje fakt, že Dimitrova přitahují dámy zralejšího věku. Server sport.se.pl přiznává, že volba partnera je věcí osobního vkusu a nikdo do něj nemá co mluvit. Ale nikdo nemůže médiím zakázat, aby si věkového rozdílu nevšimla.