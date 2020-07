Chce být nejlepší. Jak na to? Soupeře musíte psychicky zlomit, ví talentovaný tenista

Loni vyhrál ze všech tenistů nejvíce utkání, získal čtyři tituly a na dalších pěti turnajích byl ve finále. Úspěchy se podle něj dostavily poté, co celý svůj život zasvětil tenisu. Daniil Medveděv chce být ale ještě lepší a ví, že k trůnu mu pomůže hlavně mentalita. „Musíte být silnější než soupeři, musíte je psychicky zlomit,“ hlásí pátý hráč světa.

Mlátí raketou, ničí vybavení na kurtu, nadává rozhodčím. Tak si tenisoví fanoušci dříve pamatovali ruský talent. Uplynulou sezonu však Daniil Medveděv ukázal, co v něm doopravdy je. Měl opět několik úletů, avšak zaujal hlavně svou hrou a výkony, díky nimž vyletěl v žebříčku až na čtvrté místo.

Ovládl turnaje v Sofii, Cincinnati, Petrohradu a Šanghaji. Zahrál si finále na US Open, kde v pětisetovém souboji nestačil na Rafaela Nadala, k tomu přidal další čtyři finálové účasti a těšit ho mohlo i to, že loni vyhrál ze všech tenistů nejvíce utkání. „Vyhrát tolik zápasů není jen otázkou štěstí,“ uvedl Medveděv na webu tennisworldusa.org.

„Posledních dva a půl roku jsem se snažil být profesionálem ve všem, co dělám. Svůj život jsem zasvětil tenisu. Chci být ještě lepší, chci vyhrát ještě více zápasů, než jsem vyhrál loni. Doufám, že se mi podaří udržet úroveň, a že budu takto pokračovat ještě několik let,“ vyprávěl čtyřiadvacetiletý tenista, který chce svým kolegům kralovat. K tomu bude potřebovat hlavně hlavu.

„To je můj cíl a na tom pracuji. Je to hlavně o mentalní stránce. Každý chce vyhrát turnaj. Musíte být ale silnější než vaši soupeři. Musíte je psychicky zlomit. Je to velice těžké hlavně v semifinále a finále, když hrajete proti těm nejlepším a ti se snaží o to samé,“ dodal vítěz sedmi turnajů na okruhu ATP.