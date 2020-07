Jsem na konci, už to nezastavím, přiznává hvězdný Federer

Stále patří mezi absolutní světovou elitu, stále je schopen porážet nejlepší tenisty planety a pravidelně se probíjet do závěrečných kol grandslamových turnajů. I na fenoména s iniciály RF však tlačí soupeř, kterého porazit nemůže. „Bude mi 39 let a je naprosto jasné, že má kariéra je na konci," přiznává dvacetinásobný grandslamový šampion v rozhovoru pro švýcarská média.

Roger Federer si letos zahrál jen na Australian Open, kde skončil v semifinále na pozdějším vítězi Novaku Djokovičovi. Další plány osminásobného wimbledonského šampiona rozcupoval koronavirus a zmiňované operace s kolenem.

"Už před sebou nemám moc času coby profesionální tenista. A to je taky důvod, proč si nemůžu dělat nějaké dlouhodobé plány třeba dva roky dopředu. Musím se dívat jen na krátkou dobu, nevím, co bude. Právě teď se cítím výborně, ale jednou se něco pokazí a pak už to nezastavím, budu muset skončit," nedělá si iluze tenista.

U tenisu zůstanu

Zároveň však poodhalil i své plány po kariéře. "Určitě budu chtít zůstat u tenisu, a to i v aktivní formě. Ale už to nebude závodně, v každém případě bude zajímavé jít na kurt s tím, že si jdu jen tak pinknout s kamarádama," těší se basilejský rodák.

Roger Federer na archivním snímku.

Vlastimil Vacek, Právo

Ještě před tenisovým důchodem by si rád splnil jeden velký sen a tím je olympijská medaile z Tokia. Z největšího sportovního svátku planety už Federer doma má nejcennější kov, který vybojoval v roce 2008 v Pekingu ve čtyřhře se Stanem Wawrinkou, o čtyři roky později si z Londýna odvezl singlové stříbro po prohraném finále s Andy Murraym.

"Olympiáda je něco specifického. Chci do Tokia a doufám, že se hry v příštím roce uskuteční. A já tam budu moci bojovat o medaili. Je mi úplně jedno, jestli to bude ve dvouhře, čtyřhře či mixu," má jasno legenda.