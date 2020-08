Tenisová hvězda zuří: Proč vám vadí moje fotka v bikinách?

Co je špatného na fotce v bikinách? Slavná tenistka, která vyhrála dva grandslamové turnaje a byla světovou jedničkou, se naštvala na fanoušky. Ti Naomi Ósakaové na sociálních sítích vyčinili za odvážný snímek od bazénu, tenistka ale proti kritice ostře ohradila. „Je mi dvaadvacet, mám na sobě plavky u bazénu. Proč máte pocit, že mě za to můžete jen tak soudit," zlobila se mladá tenistka, která je v současnosti na pátém místě žebříčku WTA.

Dostala za uši. A pořádně. Přitom jen udělala to, co spousta jiných mladých dívek na celém světě. Tenistka Naomi Ósakaová se jen vyfotila na Floridě v bikinách u bazénu. Jenže podle reakcí si podobný počin měla odpustit.

„Nechápu, proč musíš zveřejňovat polonahé obrázky sebe sama," napsal jí jeden z příznivců. „Jsi hvězda, tohle přece nepotřebuješ," doplnil další a připojil radu, že by měla tenistka raději víc trénovat, protože na fotce vypadá buclatá.

Naomi Ósakaová slaví

"Hledá jen přítele a nechce o tom říct tisku," podezřívá Japonku žijící v USA další z fanoušků a naznačuje, že se Japonka rozhodla použít recept, s kterým přišla její tenisová kolegyně Eugenie Bouchardová.

Ósakaová nad vším jen kroutí hlavou. Nechápe, proč by za pomoci fotky v bikinách měla hledat partnera. Reakce fanoušků ji pak hodně naštvaly. „Jsem znechucená tím, kolik lidí mi radí s tím, jak se mám chovat. Že bych ze sebe neměla dělat něco, co nejsem," konstatovala. „Ti lidé mě přece vůbec neznají. Je mi dvaadvacet a mám na sobě plavky u bazénu. Chcete mě soudit a radit mi, co můžu nosit," vzkázala s tím, že si bude dál dělat, co se jí líbí.

A samozřejmě už myslí také na to, že se fanouškům předvede také na tenisových kurtech. Blíží se třeba grandslamové US Open, které Japonka před dvěma lety vyhrála.