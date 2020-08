Češky utíkají z boje. Dvě domácí esa se odhlásila z pražského turnaje

"Nebylo to snadné rozhodnutí, miluji turnaje v Praze, ale návrat na kurty není snadný a moje tělo není silné, jak jsem si myslela. Potřebuji čas na odpočinek, abych mohla v sezoně pokračovat silnější," uvedla Vondroušová v tiskové zprávě.

Světová osmnáctka Vondroušová hrála v tomto týdnu na antuce v Palermu první turnaj WTA po koronavirové pauze a v úvodním kole nečekaně vypadla s Kajou Juvanovou ze Slovinska. Aktuálně podle sociálních sítí nabírá síly u moře.

Muchová se odhlásila, jelikož se připravuje na turnaje v New Yorku. "Moc mě mrzí, že jsem se po poradě s mým týmem odhlásila, ale s ohledem na termínovou listinu jsme zahájili přípravu na tvrdém povrchu před cestou do Ameriky a turnaj na antuce do tohoto plánu nezapadá," vysvětlila Muchová.

V rámci přípravy dnes Muchová na charitativní akci Elite Trophy porazila na tvrdém povrchu na Štvanici Němku Andreu Petkovicovou.