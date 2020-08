Odhaleným zadečkům je konec! Tenisová kráska jde do sebe

Sexy fotky v bikinách, nebo třeba odhalený zadeček? Tak s tím je konec. Známá kanadská tenistka Genie Bouchardová, která v tomto týdnu postoupila na turnaji v Praze do čtvrtfinále, přišla s odvážným vyhlášením, že už nebude obrázky odhalené postavy na sociálních sítích zveřejňovat. Dosud jimi tedy zrovna nešetřila a často byly hitem. „Budu se snažit přestat zveřejňovat fotky v bikinách a myslím to vážně," konstatovala pro tennis.com.

Za všechno mohou podle všeho množící se nenávistné vzkazy tenisových fanoušků. Instagram kanadské krásky sice sleduje 2,1 milionu lidí a hodně z nich má pořád Kanaďanku hlavně za tenistku a podobné kousky jim vadí. „Zřejmě se řídí heslem, že sex prodává," rýpl si jeden z kritiků.

Podle všeho je teď s odhalováním konec a na prvním místě má být pro Bouchardovou, která se na sociálních sítích opakovaně zkoušela i seznámit, tenis. Na pár rande sice byla, ale ve výsledku trvalejší vztah nenašla. A když pak zveřejnila další fotku v bikinách, pro fanoušky to byl signál, že pro mladou tenistku není sport tím nejdůležitějším.

„Možná už jsem příliš stará na to, abych mohla každý den zveřejňovat fotky mého zadku," přemýšlí nahlas Bouchardová. „Chovat se asi budu pořád stejně, ale v očích fanoušků budu nejspíš dospělejší. A třeba mě i někteří fanoušci přestanou nenávidět," dodala.

„Když se vám totiž daří, všechno funguje a lidé vás milují. Pokud se ale něco pokazí, internetová sláva je rychle pryč a najdou se lidé, co vás najednou nenávidí. Prošla jsem si tím několikrát a je to na ho**o. Lidé si myslí, že na sociálních sítích vidí to nejdůležitější z mého dne, což není pravda," konstatovala Bouchardová s tím, že když čelila kritice, bylo to pro ni hodně vyčerpávající. A tak je prý s odhalenými obrázky vážně konec.

Bouchardová tvrdí, že by ráda zase sbírala úspěchy na kurtu. V roce 2014 se dostala do finále Wimbledonu a byla i světovou jedničkou. Jenže pak přišel drtivý propad na 330. místo světového žebříčku. Povede se Kanaďance probojovat zase mezi elitu?