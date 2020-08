Mertensová - Kr. Plíšková 7:5, 7:6 Hotovo. Kristýna Plíšková si finále dvouhry v Praze nezahraje. A co favoritka Halepová?

S Belgičankou se Plíšková v minulosti potkala dvakrát, vloni v Dauhá ani na US Open proti ní česká tenistka neuhrála ani set. A toto pravidlo neporušla ani na Prague Open, i když statečně vzdorovala.

Třeba ve druhé sadě vedla Plíšková, hrající před zraky svého přítele - fotbalisty Sparty Dávida Hancka, už 3:0, jenže zkušená Belgičanka tiebreak ještě zvrátila ve svůj prospěch. Zariskovala, párkrát trefila čáru, a nakonec urvala set i celý zápas.

Do dnešního zápasu Plíšková nastupovala s obavami, jak na tom budou její záda a tříslo. "Na začátku jsem si říkala, že budu ráda, když dohraju. Po rozehrávce jsme řešili, co bude," řekla ve videokonferenci.

Záda ji trápí už zhruba týden a zejména při pátečním semifinále čtyřhry se k tomu přidalo i tříslo. Právě z něj měla Plíšková obavy. "Se zády se dá hrát, ale kdyby se potom malinko zhoršilo to tříslo, tak už bych asi hrát nemohla. To tříslo je potřeba při každém pohybu. Proto jsem se bála na začátku, aby se něco nestalo," vysvětlovala.

Vzpomněla si na osud své čtvrtfinálové soupeřky Any Bogdanové, která musela vzdát poté, co si při dobíhání kraťasu obnovila zranění levé nohy. Nic podobného se jí ale nestalo. "Trošku se to rozhýbalo a bylo to furt stejné," řekla. Zápas tedy dohrála, do úspěšného konce jej ale nedovedla.

Plíšková má na pražské akci už má zajištěný finálový duel ve čtyřhře, v níž hraje ve dvojici s Lucií Hradeckou. Jejich soupeřkami budou nejvýše nasazené Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou, nebo Rumunky Monica Niculescuová a Raluca Olaruová..

Světová dvojka Simona Halepová je ve finále tenisového turnaje WTA v Praze. V semifinále Prague Open porazila další Rumunku Irinu Camelii Beguovou 7:6 a 6:3. Svou krajanku zdolala i v sedmém vzájemném duelu a o titul se na antuce ve Stromovce utká se třetí nasazenou Elise Mertensovou z Belgie, která vyřadila poslední Češku ve dvouhře Kristýnu Plíškovou.

Turnajová jednička Halepová nepředvedla v semifinále úplně přesvědčivý výkon. V prvním setu hned třikrát ztratila servis, ale stejně si vedla i její soupeřka a rozhodující tie-brek vyhrála Halepová 7:2. Ve druhé sadě už favoritka zlomila odpor Beguové, která už dnes měla za sebou bezmála dvouhodinovou dohrávku čtvrtfinále. Halepová vyhrála 6:3 a v neděli bude usilovat o druhý letošní titul na okruhu WTA.