Tak kvalitní mužský tenis v Praze dlouho nebyl! Wawrinka v čele hladových vlčáků

Nejkvalitnější mužský tenisový turnaj týdne na okruhu a uprostřed srpna. To tady dlouho nebylo a pokud se uklidní situace s pandemií, tak asi ani v budoucnu nebude. Do hlavního města se na 1. ČLTK Prague Open by Moneta sjela na challenger hodně neobvyklá jména. Stanislas Wawrinka, Ernests Gulbis nebo francouzská deblová star Pierre-Hugues Herbert.