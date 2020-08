Bouzková - Kvitová 2:6, 7:5, 6:2 Senzace! Kvitová nestačila na vycházející českou hvězdu

Obrovské překvapení! Marie Bouzková porazila ve druhém kole Petru Kvitovou po setech 2:6, 7:5 a 6:2 a zajistila si postup do osmifinále newyorského turnaje, který je generálkou na US Open. V boji o čtvrtfinále se pražská rodačka utká s Estonkou Anett Kontaveitovou. Karolína Muchová ve druhém kole skončila. Na akci, která se obvykle koná v Cincinnati, ale kvůli koronaviru je ve Flushing Meadows, podlehla Japonce Naomi Ósakaové 7:6, 4:6 a 2:6.

Bouzková s Kvitovou se utkaly poprvé v kariéře. Zatímco mladší z dvojice již odehrála před dvěma týdny tři zápasy na turnaji v Lexingtonu, čerstvá třicátnice Kvitová se na WTA Tour představila poprvé od konce února, kdy podlehla ve finále v Dauhá Aryně Sabalenkové.

Během pětiměsíčního přerušení profesionální sezony kvůli pandemii koronaviru dvojnásobná wimbledonská šampionka mimo jiné vyhrála turnaj O pohár prezidenta ČTS a představila se na dvou exhibičních turnajích v Německu.

"Ve druhém setu jsem měla zápas ve svých rukou. Udělala jsem ale pár lehkých chyb a ztratila koncovku, která by měla jít normálně na moji stranu. Nezvládla jsem to, ale tak to je," řekla Kvitová. "Byl to první ostrý zápas po dlouhé době. Hrála jsem pár exhibičních zápasů v Česku, ale je to pořád trochu jiné," dodala.

Dvanáctá hráčka světa Kvitová získala poměrně hladce první set, ale dvaadvacetiletá Bouzková v druhé sadě srovnala krok. Za stavu 5:4 byla papírová favoritka dva míčky od vítězství, 48. tenistka žebříčku ale podání udržela a sama naopak v dalším gamu Kvitové vzala servis a set dopodávala.

Mladá Češka v třetí sadě působila živějším dojmem a od stavu 2:2 kráčela cílevědomě za výhrou. Kvitová ještě závěr zdramatizovala, v osmém gamu odvrátila čtyři mečboly, ale při pátém poslala return za základní čáru a Bouzková po více než dvou a půl hodinách slavila jedno z nejcennějších vítězství kariéry.

Překvapit svou soupeřku se snažila i Muchová, která urvala první set proti japonské favoritce Ósakaové, ale další dva ztratila (7:6, 4:6, 2:6).

Muchová vzala v první hře utkání čtvrté nasazené Ósakaové servis, ale vzápětí přišla o svůj. Ostré výměny narušovala čopy a přidala povedené loby i zkrácení za síť, což jí pomohlo k zisku tie-breaku první sady poměrem 7:5.

Na úvod druhého setu ale Muchová neudržela servis a to rozhodlo o osudu sady, ve které si za stavu 1:2 nechala ošetřit palec levé nohy. Tlak Ósakaové narůstal, Muchová více chybovala a v rozhodujícím setu získala jen dva gamy.

S turnajem se již v prvním kole rozloučily i nasazená jednička Karolína Plíšková, Markéta Vondroušová i Kateřina Siniaková.

Serena se na postup nadřela

S vypětím všech sil postoupila do osmifinále někdejší světová jednička Serena Williamsová, jež díky dvěma vyhraným tie-breakům zdolala 2:1 na sety nizozemskou soupeřku Arantxu Rusovou.

Ve třetí sadě ztratila domácí hvězda a turnajová trojka vedení 5:2 a Nizozemka pak podávala na vítězství v zápase. Chyběly jí k němu dva míčky, ale Williamsová ji k mečbolu nepustila a následnou zkrácenou hru opanovala v poměru 7:0.

Djokovič s bolavým krkem porazil Berankise

Světová jednička Novak Djokovič zvládl v New Yorku svůj první zápas na okruhu ATP po koronavirové pauze. Třiatřicetiletý Srb, jehož trápí bolavý krk, porazil v druhém kole 7:6, 6:4 Litevce Ričardase Berankise. Naopak hned na úvod v generálce na US Open vypadli favorité Dominic Thiem a Alexander Zverev, jehož vyřadil po zranění se vracející Andy Murray.

Djokovič v prvním soutěžním duelu po šesti měsících udělal sedm dvojchyb, v obou setech prohrával po ztrátě podání a dvakrát si nechal masírovat krk. "Potýkám se s tím poslední tři nebo čtyři dny," řekl o zdravotních potížích, kvůli nimž se odhlásil ze čtyřhry. "Lepší se to. Ještě nejsem tam, kde bych chtěl být, ale jde to dobrým směrem," dodal ke své hře Djokovič, jenž se v červnu na vlastní exhibiční akci Adria Tour nakazil koronavirem.

Do dalšího kola postoupil i jeho krajan Filip Krajinovič, který překvapivě hladce porazil druhého nasazeného Dominica Thiema z Rakouska. Trojnásobný grandslamový finalista prohrál za hodinu 2:6, 1:6.

Naopak dvě a půl hodiny trvala bitva mezi bývalou světovou jedničkou Murraym a turnajovou pětkou Zverevem, kterou vyhrál zkušený Brit 6:3, 3:6 a 7:5. Třiatřicetiletý Murray, jenž se vrací po dvou loňských operacích kyčle, letos ještě na ATP Tour nehrál a připsal si první vítězství nad hráčem elitní desítky od roku 2017.

"Jsem moc rád, že jsem opět přešel přes kvalitního hráče," pochvaloval si Murray, jenž v prvním kole porazil Američana Francese Tiafoea. "Dlouho jsem nehrál, takže je fajn, že budu mít možnost nastoupit i zítra, což mi pomůže zjistit, jak na tom jsem," dodal bývalý vítěz turnaje, jenž se za normálních okolností hraje v Cincinnati, ale kvůli pandemii koronaviru byl přesunut v rámci přípravy na US Open do New Yorku.

V osmifinále se Murray utká s Kanaďanem Milosem Raonicem, Djokoviče čeká domácí Tennys Sandgren.