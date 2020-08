Šílený smolař neudržel nervy. Neuvěříte, co se mu povedlo

Zkrat, který ho mohl vyjít draho a skončit diskvalifikací i pořádnou ostudou. Slovinský tenista Aljaž Bedene si už navěky bude pamatovat, že se míček do ochozů neodehrává ani v zápalu nejdivočejších emocí. Slovinec neudržel nervy v utkání 3. kola proti Medveděvovi z Ruska. Co se na kurtu odehrálo, na to se můžete podívat v přiloženém videu.