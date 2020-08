Podivné hodnocení hvězdné Sereny: Jako když chodíte s klukem, který je k ničemu

Pět zápasů s bilancí tří výher a dvou proher má za sebou po restartované tenisové sezoně Serena Williamsová. Jejím posledním duelem před US Open bylo nepovedené osmifinálové utkání turnaje v New Yorku, kde se hraje přeložené Cincinnati. Přemožitelkou americké legendy se stala Maria Sakkariová, která zvítězila po setech 5:7, 7:6 a 6:1. A Serena se po zápase vůbec nešetřila. „Jako když chodíte s klukem, o kterém víte, že je k ničemu," popsala svůj výkon.

Stále má před sebou Serena Williamsová velký úkol. Vyhrát 24. grandslamový titul a dorovnat tak legendární Margaret Courtovou. Její šance na domácím US Open navíc řádně vzrostly, když se kvůli koronavirovým obavám odhlásila celá řada elitních hráček.

Brzy devětatřicetiletá tenistka zatím ladila formu v Lexingtonu, kde skončila ve čtvrtfinále na krajance Rogersové, v New Yorku dohrála na druhé soupeřce Marii Sakkariové. Už se svou předcházející rivalkou Nizozemkou Arantxou Rusovou však měla plné ruce práce, když zvítězila ve třetím setu až v tiebreaku.

Na svou o téměř čtrnáct let mladší soupeřku Sakkariovou však již nestačila. Po vyhrané první sadě (7:5), byla blízko vítězství, když v druhém setu vedla v tiebreaku 5:4, zkrácenou hru však prohrála a v rozhodujícím setu už kralovala Sakkariová, která ji získala jasně 6:1 a postoupila do čtvrtfinále.

A zklamaná Američanka se po zápase nešetřila. "Takový zápas jsem měla v pohodě vyhrát. Bylo to těžké, ale měla jsem na to dost šancí a musím přijít na to, jak zase takové zápasy vyhrávat," říkala šampionka.

Zklamaná Serena Williamsová opouští kurt

Robert Deutsch, Reuters

A pomohla si i poněkud netradičním přirovnáním. "Můžu si za to sama. Bylo to jako když chodíte s klukem, o kterém víte, že je k ničemu. A přesně takhle jsem dneska hrála. Musím tomu klukovi dát kopačky," dodala Serena, která všech pět zápasů po obnovení sezony odehrála na tři sety.

Ani její přemožitelka neshledala na svém výkonu nic mimořádného, o to větší radost však z postupu měla.

"Necítila jsem se dobře a hrála jsem špatně, takže jsem věděla, že to nebude pohledný zápas, ale z výsledku mám obrovskou radost. Stejně jako pro mnoho dalších je pro mě Serena vzorem," řekla Sakkariová, kterou v dalším kole čeká Britka Johanna Kontaová.