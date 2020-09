Ostře sledovaný Djokovič nebouřil. Výhra mě těší, ale jsem šťastný i bez tenisu, smál se

Žádná další senzace se nekonala. Srb Novak Djokovič po diskvalifikaci z grandslamového US Open zvládl v Římě bez nejmenších problémů duel s domácím Salvatorem Carusem. Světová jednička vyhrála 6:3, 6:2 a postoupila do osmifinále. „Cítil jsem se jistě. Ale, že bych měl být šťastný, že jsem vyhrál první zápas po US Open? Já jsem šťastný bez ohledu na tenis," prohlásil Srb směrem k médiím dychtícím po vyjádření.

Pro Djokoviče skončilo US Open před deseti dny šokujícím způsobem ve 4. kole. V utkání proti Španělovi Pablu Carreňovi po prohraném servisu napálil při odchodu na lavičku míček za sebe a trefil čárovou rozhodčí. Teď se poprvé ukázal na antuce a zahájil tak přípravu na Roland Garros, kde bude znovu útočit na 18. grandslamový titul.

„Jasně, že jsem se těšil na zápas poté, co se stalo v New Yorku. Snažím se být pozitivní," přiznal s tím, že neměl v utkání nejmenší problém. „Necítil jsem nějaké velké emoce, nebo třeba mentální blok kvůli tomu, co se stalo. Byl jsem v pohodě, žádné drama se nekonalo," dodal Djokovič, který na kurtu jasně dominoval.

Srbský tenista před turnajem vyhlásil, že se bude snažit ukázat na turnaji svou „nejlepší verzi." A to na kurtu i mimo něj. Vzhledem k tomu, že neměl v duelu žádný problém, média připouštějí, že zkouška psychiky tenisové hvězdy teprve přijde. „Na antuce jsem se ale cítil skvěle a věřím, že to bude lepší a lepší. Samozřejmě chci být co nejlépe připravený na Roland Garros," dodal.

Djokovič v letošním roce vyhrál 27 ze svých 28 zápasů a bude bezpochyby jedním z favoritů na zisk titulu ve dvouhře na zmíněném grandslamovém turnaji. Ten začíná 27. září