Muchová je na billboardech. Pocit? Nic extra, posteskla si tenistka

Nejlepší výsledek kariéry na US Open, druhý nejlepší na grandslamu. Tenistka Karolína Muchová postupem do osmifinále v New Yorku dokázala, že její plány na usazení ve špičce mají reálné základy. Na přelomu září a října by to ráda potvrdila také v Paříži na French Open a následně i na turnaji WTA v Ostravě (19. - 25.10), jehož se stala tváří.