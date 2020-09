Teenager postrachem tenisových hvězd. Talent v Římě vyřadil další světové eso

Italský teenager Lorenzo Musetti kosí na turnaji v Římě jednoho favorita za druhým. Osmnáctiletý talent po skalpu slavného Švýcara Stana Wawrinky vyřadil i Japonce Keie Nišikoriho a je jedním ze čtyř Italů v osmifinále. Na takový úspěch čekal italský tenis více než 40 let. V silné konkurenci zatím obstáli i překvapivý vítěz loňského Turnaje mistrů pro hráče do 21 let Jannik Sinner, Matteo Berrettini a Stefano Travaglia.