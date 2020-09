Djokovič zase zuřil! Kdo odnesl výbuch emocí tentokrát?

Věřil, že se polepší. Ale nesliboval, že už se nestane, že byl na kurtu průchod emocím. Ve čtvrtfinále turnaje v Římě se hvězdný srbský tenista opět na kurtu rozzuřil. Sice nedošlo k podobnému incidentu, jako na grandslamovém US Open, kde trefil tenisákem do krku rozhodčí a byl diskvalifikován z turnaje, ale naštvaný byl pořádně. Kdo si jeho hněv odskákal tentokrát?

Třiatřicetileté srbské hvězdě ve čtvrtfinálovém souboji s Němcem Koepferem opět ruply nervy. K incidentu došlo jen dva týdny po průšvihu na US Open. Světová jednička vyhrála první set 6:3, druhou sadu ztratila 4:6 a až ve třetím setu rozhodla o postupu výsledkem 6:3. O tom, že nebyl zápas pro favorita jednoduchý, svědčí i vzteklé gesto, které Djokovič předvedl. Práskl raketou o zem takovou silou, až ji zničil.

„Není to první a určitě ani poslední raketa, kterou jsem v kariéře zlomil. Už jsem to v minulosti udělal a je pravděpodobné, že to udělám znovu," poznamenal k incidentu Djokovič. „Nechci to dělat, ale když to přijde, prostě se to stane, že právě takhle ze sebe dostanu svůj hněv," pokračoval slavný hráč.

Připustil, že v dané chvíli není nejlepším vzorem pro talenty, kteří k Djokerovi s úctou vzhlížejí. „Vím, že to není dobré, když to mladí tenisté, co mě sledují, vidí," připustil Srb. „Všichni jsme ale jenom lidé. Měl jsem období, kdy jsem to nedělal. Teď ale mám chvíle, kdy k tomu prostě dojde," krčil Djokovič rameny.

Zdůraznil, že pořád platí jeho vyhlášení o tom, že tvrdě maká na tom, aby dokázal emoce a frustraci krotit. „Stejně jako pracuji na fyzičce, tak se věnuji duševnímu zdraví i emocím. Nejsem dokonalý, ale dělám, co můžu," dodal.