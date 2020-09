Muguruzaová je další hvězdou ostravského turnaje tenistek

Dvojnásobná grandslamová vítězka Garbiňe Muguruzaová je další hvězdou, která by se měla představit na říjnovém halovém turnaji v Ostravě. Účast španělské tenistky, která v roce 2016 ovládla Roland Garros a rok nato Wimbledon, oznámili pořadatelé na sociálních sítích.

Bývala světová jednička a finalistka letošního Australian Open Muguruzaová doplnila ve startovním poli české hráčky Karolínu Plíškovou a Karolínu Muchovou.

J&T Banka Ostrava Open 2020 kategorie Premier se uskuteční s dotací 528.500 dolarů 19. až 25. října a přístup do Ostravar Areny mají mít i fanoušci. Organizátoři odhadují, že každý den by se mohlo dostat do haly až pět tisíc diváků.