Zvučná jména do Ostravy! Dorazí hvězda Muguruzaová i druhá hráčka z Top 10

Dvojnásobná grandslamová šampionka Garbiňe Muguruzaová je další hvězdou, která by se měla představit na říjnovém halovém turnaji v Ostravě. Účast španělské tenistky, která v roce 2016 ovládla Roland Garros a o rok později Wimbledon, oznámili pořadatelé na sociálních sítích.

Bývalou světovou jedničku a finalistku letošního Australian Open navíc v turnajovém pavouku doplní další zvučné jméno. Do Ostravy se chystá také aktuálně osmá hráčka žebříčku WTA, osmadvacetiletá Nizozemka Kiki Bertensová. Start už v předchozích dnech potvrdily i české hráčky Karolína Plíšková a Karolína Muchová.

J&T Banka Ostrava Open 2020 kategorie Premier se uskuteční s dotací 528 500 dolarů 19. až 25. října a přístup do Ostravar Areny mají mít i fanoušci. Organizátoři odhadují, že každý den by se mohlo dostat do haly až pět tisíc diváků.