Rozlosováno! Plíšková a Kvitová se můžou v Paříži potkat ve čtvrtfinále

Petra Kvitová v boji na US Open

Soupeřka Plíškové v prvním kole vzejde z kvalifikace, ve druhém kole může narazit na vítězku turnaje z roku 2017 Jelenu Ostapenkovou z Lotyška. Kvitová vstoupí do turnaje, který loni kvůli zranění vynechala, utkáním s domácí Océane Dodinovou. V osmifinále by mohla hrát s německou hráčkou Angelique Kerberovou.

Vondroušová, jež loni prohrála finále s Australankou Ashleigh Bartyovou, letos v létě schytala od Šwiatekové kanára na tvrdém povrchu v pražské týmové exhibici. Světová jednička Bartyová letos titul kvůli koronaviru nepřijela obhajovat.

Česká tenistka Markéta Vondroušová.

Frank Franklin II, ČTK/AP

Turnajová dvaadvacítka Karolína Muchová stihla doléčit zraněný sval z nedávného US Open a v 1. kole má za soupeřku Američanku Christinu McHaleovou. Mezi nasazenými je i Barbora Strýcová a jako dvaatřicítka si počká na hráčku z kvalifikace. Ve třetím kole by mohla vyzvat Američanku Serenu Williamsovou.

Kateřina Siniaková bude hrát s Lauren Davisovou z USA, Marie Bouzková s Estonkou Kaiou Kanepiovou, Kristýna Plíšková se Slovenkou Viktórií Kužmovou a Barbora Krejčíková se utká se Srbkou Ninou Stojanovičovou.

Zatím jediný český zástupce v mužské dvouhře Jiří Veselý si počká na soupeře z kvalifikace. Tím by teoreticky mohl být jeho krajan Tomáš Macháč, pokud zvládne v pátek závěrečné třetí kolo. To bude hrát i Tereza Martincová.

Pikantní souboje v mužském pavouku

Dvanáctinásobný vítěz Roland Garros Španěl Rafael Nadal se utká s Jegorem Gerasimovem z Běloruska. Světová jednička Novak Djokovič, jenž na nedávném US Open utrpěl kvůli diskvalifkaci na trefení rozhodčí míčkem svou jedinou letošní porážku, rozehraje turnaj s Mikaelem Ymerem ze Švédska.

Los připravil dva pikantní souboje. Čerstvý vítěz US Open Rakušan Dominic Thiem má za soka Chorvata Marina Čiliče a někdejší první hráč světa Brit Andy Murray vyzve vítěze French Open z roku 2015 Švýcara Stana Wawrinku.

Švýcarský tenista Stanislas Wawrinka.

@stanwawrinka, Twitter

Z turnaje se na poslední chvíli odhlásila světová desítka Belinda Bencicová ze Švýcarska a dvacátý muž žebříčku Milos Raonic z Kanady.

Antukový grandslam měl původně začít 24. května, avšak kvůli koronaviru byl odložen. Nově se pařížský turnaj uskuteční od 27. září do 11. října. Zatímco US Open se hrálo bez fanoušků, organizátoři Roland Garros diváky do areálu pustí, ale vzhledem k šíření koronaviru jich bude maximálně tisíc denně.

