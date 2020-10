Djokovič - Chačanov 6:4, 6:3, 6:3 Djokovič je pojedenácté za sebou ve čtvrtfinále Roland Garros

Djokovič, jehož pouť za 18. grandslamovým titulem ukončila minulý měsíc na US Open šokující diskvalifikace za nastřelení rozhodčí míčkem, je zatím ve Francii suverénní. Vyhrál všech 12 setů a ztratil jen 25 gamů. Díky dnešnímu vítězství nad turnajovou patnáctkou Chačanovem si srbský favorit zahraje 47. grandslamové čtvrtfinále. Více jich má jen Švýcar Roger Federer (57).

O semifinále se Djokovič utká se Španělem Pablem Carreňem, s nímž se střetl právě v osmifinále newyorského grandslamu. Sedmnáctý nasazený hráč pařížského turnaje, jenž se stal prostřednictvím newyorského incidentu jediným letošním Djokovičovým přemožitelem, v osmifinále porazil 6:2, 7:5, 6:2 německého kvalifikanta Daniela Altmaiera.

Také v zápase s Chačanovem trefil Djokovič míčkem čárového rozhodčího, ale tentokrát během výměny, takže se to pro něj obešlo bez následků. "Bože, bylo to fakt ošklivé déjá vu," připustil Srb, jenž se marně natahoval po míči, který místo na druhou stranu kurtu poslal před sebe a zasáhl do tváře sedícího sudího. "Snad je v pořádku, viděl jsem, že má to místo trochu červené. Určitě to zvládne. Ale byla to rána, protože to bylo celkem zblízka. Samozřejmě po tom, co se stalo v New Yorku, o tom lidi budou mluvit. Stalo se to mně i mnoha dalším hráčům za těch patnáct let, co jsem na okruhu," uvedl Djokovič.

Další čtvrtfinálovou dvojici utvoří Stefanos Tsitsipas s Andrejem Rubljovem, kteří jsou v Paříži mezi nejlepšími osmi shodně poprvé v kariéře. Pátý nasazený Řek Tsitsipas zdolal ve čtvrtém kole 6:3, 7:6, 6:2 Bulhara Gregora Dimitrova, turnajová třináctka Rubljov porazil 6:7, 7:5, 6:4, 7:6 Maďara Mártona Fucsovicse. V generálce na Roland Garros triumfoval Rubljov nad Tsitsipasem ve finále antukového turnaje v Hamburku.

Dnešní program Roland Garros zkomplikoval déšť. Program se dohrával jen pod zataženou střechou centrálního dvorce Philippea Chatriera. Poslední osmifinále ženské dvouhry mezi Tunisankou Ons Džabúrovou a Američankou Danielle Collinsovou bylo odloženo na úterý.