Djokovičovi trvalo set a půl, než mu rameno a krk dovolily hrát

"Dnes jsem se opravdu necítil moc dobře, když jsem šel na kurt. Při rozehrávce se mi stalo pár věcí," uvedl Djokovič, jenž hrál od úvodu s tejpem na zadní straně krku a v průběhu zápasu si nechal ošetřit horní část levé paže.

Zdravotní obtíže třiatřicetiletého Srba zjevně omezovaly při obouručném bekhendu a poprvé na turnaji ztratil set. "V průběhu zápasu se to zlepšovalo a už to tolik nebolelo. Soupeř byl zhruba set a půl lepší, diktoval hru. Já se jen vezl. Neměl jsem moc energie v nohách ani celkově v pohybu. Trvalo asi set a půl, než jsem se začal cítit dobře," uvedl Djokovič.

Přesnou povahu svých zdravotních potíží bělehradský rodák konkretizovat nechtěl. "Měl jsem problémy s krkem a ramenem. Raději bych to moc nerozebíral. Nakonec, jsem stále v turnaji, takže toho nechci prozrazovat příliš."

S Carreňem se Djokovič utkal téměř na den přesně měsíc poté, co v osmifinále US Open proti Španělovi nechtěně odpálil ve vzteku míček do čárové rozhodčí a byl diskvalifikován. Pařížský duel nicméně jako odvetu za tento incident nebral. "Už jsem vám mnohokrát říkal, že už jsem to překonal. Vůbec na to nemyslím. Opravdu, nula procent," tvrdil novinářům Djokovič, pro nějž byla diskvalifikace v New Yorku jedinou porážkou v sezoně.

Ve svém desátém semifinále na Roland Garros se vítěz turnaje z roku 2016 v pátek střetne se zástupcem mladé generace Stefanosem Tsitsipasem. "Očekávám hodně těžký zápas, pro nás oba. Je to vysoký kluk se skvělým podáním, také má silný forhend. Snad se budu cítit co nejlépe," dodal Djokovič, jenž v Paříži usiluje o 18. grandslamový titul.