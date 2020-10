Obývák i mučírna. Proč je Nadal v Paříži nepřemožitelný?

„O tom, že je to nejlepší antukář všech dob, naprosto není pochyb. Úžasné ale je, jak je posedlý vítězstvím. Borg vyhrál v Paříži šestkrát, cítil se opotřebovaný a ukončil kariéru. Nadal už ale vyhlásil útok na čtrnáctý titul z French Open," kroutí hlavou bývalý daviscupový hráč i kapitán Jan Kukal.

Jeho souputník Jan Kodeš vyhrál v pařížském antukovém chrámu v letech 1970 a 1971. Ví, co dřiny to stojí. „Pořád platí, že kdo nekazí, tak vyhrává... Nadal má neskutečnou jistotu v balonech, soupeři jsou neustále pod tlakem a všechno má podepřené nejlepší fyzickou kondicí na světě. To je trojkombinace, kterou v Paříži vítězí," tvrdí Kodeš. „Tentokrát mu nahrály i těžší balony. To ještě umocnilo jeho výhodu."

Na US Open, kde triumfoval čtyřikrát, má Nadal celkovou bilanci 64:11, na French Open ovšem jeho zápasové skóre nabývá zcela absurdních rozměrů 100:2! Pouze v roce 2009 prohrál ve 4. kole se Švédem Söderlingem a o šest let později nezvládl čtvrtfinále s Djokovičem.

Rafa soupeře umučí

„On to má jak svůj obývák," směje se Kukal. „Nadal soupeře úplně umučí. Od začátku má neskutečnou koncentraci, skočí na to hned. Nepřipustí stav 4:4, nebo 5:5, ale sprintuje a protivníky dostane do stavu bezmoci," přikyvuje Kodeš. „Nadal se dá porazit, když nad ním vyhrajete první set. Jakmile ho ztratíte, máte to strašně těžké."

Rafael Nadal se laská s Pohárem Mušketýrů pro vítěze grandslamového French Open v Paříži.

Christian Hartmann, Reuters

O tom se přesvědčil i Djokovič, znavený ještě pětisetovým semifinále s Řekem Tsitsipasem. „McEnroe sice radil, že by měl hrát stopbaly, ale takhle porazit Nadala není možné. Djokovič si tím rozbil základní techniku, až ve třetím setu bylo finále vyrovnané, celkem však předvedl přes 50 nevynucených chyb, což je u něj naprosto neobvyklé," tvrdí Kukal.

„Nadal nutí lidi víc riskovat, ale výborně se pohybuje, takže i když zahrajete super míče do rohu, stejně vám přijdou zpátky a to hráče ubíjí," souhlasí Kodeš.

Podle něj bylo Nadalovou velkou motivací dorovnat dvacet grandslamových titulů Rogera Federera. „Z kuloárů vím, že Nadalovi s Djokovičem vadí, jak je Roger neustále propagován coby vzorový tenista, rodinný typ, který je ideální pro propagaci velkých firem. Takže ho chtějí za každou cenu překonat. A jelikož Rafa ví, že na trávě a betonu, to nemá tak jisté, činí se na antuce," říká Kodeš.

„Vyhrát třináctkrát je ovšem neskutečné. Mně to připadá, jako když na olympiádě v Mexiku 1968 skočil Američan Beamon do dálky skoro devět metrů. To bylo taky jako z jiné planety," žasne nad Nadalovou antukovou virtuozitou Kukal.