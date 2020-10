Kvitová končí sezonu! Nebude hrát ani v Ostravě

"Hrála jsem v Paříži dlouho a změna povrchu teď není ideální. Moje tělo není připravené na to odehrát turnaj na tvrdém povrchu v plném zápřahu. Trápí mě menší zranění a jde o to, abych se nezranila víc. Na jednu stranu je mi to líto, na druhou musím dbát na svoje zdraví, to je nejdůležitější," uvedla Kvitová.

V letošním roce, ovlivněném koronavirem, kvůli kterému se nehrálo od března do konce července a byla zrušena celá podzimní asijská šňůra včetně Turnaje mistryň, zaznamenala Kvitová na okruhu WTA dvacet výher a šest porážek. Finále si zahrála v Dauhá a účastí v semifinále na pařížské antuce si vyrovnala maximum z roku 2012.

Semifinále si zahrála i na úvod roku v Brisbane a na Australian Open postoupila do čtvrtfinále. V žebříčku WTA je aktuálně osmá. Během koronavirové pauzy vyhrála na pražské Spartě domácí turnaj O pohár prezidenta ČTS.