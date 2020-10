Krásná a sexy! Wimbledonská vítězka v bikinách rozvášnila fanoušky

Sexy kráska se opět ukázala fanouškům v plné parádě a dostala je do varu víc, než když zářila na tenisových kurtech. Bývalá vítězka wimbledonské juniorky Sofia Žuková se na sociálních sítích rozjela, když zveřejnila video, kde pózuje jen v bikinách. V komentáři pak prozradila, jak vážně to myslí s návratem k tenisu. Většina komentářů se však týkala vysportované postavy někdejší 116. hráčky světového žebříčku.

Ruska, která nyní žije v Miami na Floridě, zveřejnila krátké video na sociálních sítích, pózuje tam v bikinách a ukazuje svou krásnou postavu. Vzbudil pochopitelně pozornost fanoušků, neunikl ani tenistkám. Třeba Anna Kalinská příspěvek okomentovala s nadsázkou. „Intelektuální zátěž 10/10," napsala k videu.

Okamžitě vyvolala reakce příznivců bývalé wimbledonské šampionky. „Miluji takové závistivé přátele," vyrazil na obranu své oblíbenkyně jednadvacetiletý fanoušek. „Sofii zbožňuji," doplnil a dočkal se od Žukové odměny v podobě několika vyobrazených srdíček.

Další fanoušci video kvitovali a na znamení toho, že je pořádně rozpálilo, přidávali emotikon ohnivých plamenů. Našli se ale i další nespokojenci. „Pěkný tenisový trénink," uvedl fanda, který mladé dámě zjevně neodpustil, že se nezviditelňuje uměním na tenisovém kurtu, ale díky své postavě.

Rodačka z Moskvy, která ve Wimbledonu slavila v soutěži juniorek titul v roce 2015, byť nebyla nasazena, se mu vše následně snažila vysvětlit. Kariéru přerušila v prosinci roku 2018 kvůli chronickým problémům se zády. Tenisem si vydělala 400 000 dolarů, pak přišel konec.

„Záda mě trápila už před juniorkou ve Wimbledonu, kterou jsem nakonec vyhrála. Žádný lékař už mi nedokázal pomoci," bránila se tenistka, že s tenisem nesekla dobrovolně. „Moje tělo dobře neabsorbuje bílkoviny a tak mám problémy s páteří. Podstoupila jsem řadu vyšetření a ta ukázala, že moje páteř je v určitých směrech podobná tomu, jako by mi bylo padesát a možná i šedesát let," dodala.

Zobrazit příspěvek na Instagramu 🧜🏻‍♀️🤔 Příspěvek sdílený Sofya Zhuk (@sofya_zhuk),Říj 11, 2020 v 7:09 PDT

Žuková se tak začala věnovat modelingu a sbírá tam úspěchy. Úvah o návratu k tenisu se však nevzdala. I když ne v roli hráčky. „Myšlenka, že bych mohla pracovat někde okolo tenisu se mi líbí. Myslím, že bych byla schopná pomoci hráčům či hráčkám a to díky zkušenostem, které mám," doplnila, aniž by přidala další podrobnosti o tom, kdy se hodlá do sportovního prostředí vrátit.