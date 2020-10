Grandslamový rok na bednu. Kvitová předvedla konzistentní práci

Petra Kvitová paradoxně zažila jeden z nejlepších grandslamových roků v kariéře, ačkoli její milovaný Wimbledon byl zrušen. Dvojnásobná vítězka z All England Clubu z českých tenistek podávala na největších turnajích nejkonzistentnější výkony.

Vždyť pouze Kvitová a její semifinálová přemožitelka z Paříže Američanka Sofia Keninová dokázaly na letošních grandslamech postoupit vždy minimálně do 4. kola.

Zatímco žebříčkově nejlepší česká tenistka a světová šestka Karolína Plíšková (3. kolo v Melbourne, 2. kolo v Paříži a v New Yorku) se na GS turnajích výsledkově vrátila před US Open 2016, Kvitová zažila v přepočtu na procentuální úspěšnost třetí nejlepší grandslamovou sezonu. Ani v roce 2014, kdy podruhé uchvátila wimbledonský trůn, neměla v průběhu roku na největších podnicích tak stabilní výkonnost.

Grandslamová bilance Petry Kvitové 2011: 14-3 → podíl výher 82,35 procenta (ČF AO, 4. kolo FO, titul W, 1. kolo USO) 2012: 17-4 → 80,95 procenta (SF AO, SF FO, ČF W, 4. kolo USO) 2020: 12-3 → 80 procent (ČF AO, 4. kolo USO, SF FO) 2014: 11-3 → 78,57 procenta (1. kolo AO, 3. kolo FO, titul W, 3. kolo USO)

"Myslím si, že už ty grandslamy umím hrát. Zlepšila jsem se mentálně. Snažím se donutit makat při každém míči. I když jsem třeba nehrála úplně dobře, našla jsem si cestu, což je pozitivní," líčila Kvitová, když pro česká média hodnotila sezonu.

V Melbourne byla nad její síly ve čtvrtfinále světová jednička Australanka Ashleigh Bartyová, v New Yorku ztratila přes čtyři mečboly osmifinále s Američankou Shelby Rogersovou a konečně v Paříži jí odstřihla cestu do finále Keninová.

Petra Kvitová se raduje z postupu do čtvrtfinále French Open

Michel Euler, ČTK/AP

"Líto mi bylo a je hlavně Wimbledonu... US Open mě mrzelo víc než Paříž. Hrát semifinále French Open po osmi letech bych ani nečekala," řekla Kvitová.

"Je to ale škoda, protože Petra na Keninovou rozhodně měla a Šwiateková by to s ní měla ve finále těžší. Polka by hlavně nemohla tolik diktovat tempo," myslí si bývalý fedcupový a daviscupový kouč Jan Kukal.

Kvitová už ale několikrát řekla, jak je vděčná, že může hrát na špičkové úrovni tenis i po vážném zranění ruky, které jí v prosinci 2016 nožem způsobil při loupežném přepadení Radim Žondra, později odsouzený k jedenáctiletému trestu odnětí svobody.

"Pro mě je to vlastně druhá kariéra, malý zázrak, že hraju, ale taky vím, že jsou v životě důležitější věci," řekla Kvitová.

Petra Kvitová v zápase proti Němce Lauře Siegemundové

Charles Platiau, Reuters

Po březnovém přerušení sezony přitom měla velké pochybnosti.

"Motivace byla špatná. Nejsem tréninkový typ, moc se mi nechtělo, ale přesto jsem se zvládla na ty velké akce připravit. To je pro mě a budoucnost mého tenisu hodně důležité," prohlásila třicetiletá tenistka, která je na okruhu WTA od roku 2006.

Příští sezona pro Kvitovou bude rokem jubileí. Deset let uplyne od jejího prvního wimbledonského triumfu (2. července), vítězství na Turnaji mistryň v Istanbulu (30. října) i premiérového zisku Fed Cupu (6.listopadu).

"Hlavně ale doufám, že se situace uklidní a svět se trochu vrátí do normálu. Věřím, že se turnaje budou hrát dál a my se už nebudeme muset tolik strachovat," přála by si osmá hráčka světového žebříčku.