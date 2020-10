Azarenková je jiný level, uznala Krejčíková. Z proher se ale učí nejlíp

Bývalá světová jednička nestačila zírat. Tenistka Barbora Krejčíková ovšem skvěle rozehraný duel druhého kola ostravského turnaje WTA proti Bělorusce Viktorii Azarenkové do vítězného konce nedotáhla. Smutnit přesto nemusí.

24letá tenistka v této sezoně zjistila, že může zvládat vyrovnané souboje i s těmi nejlepšími.

„I když jsem prohrála, tak jsem předváděla super výkon. Vidím, že i s takovou hráčkou můžu být rovnocenná soupeřka," řekla Krejčíková, jež si díky ostravskému výsledku polepší z 85. na 76. příčku světového žebříčku.

„Je to pro mě velká motivace. Budu hrát víc turnajů WTA, hlavní soutěže na grandslamech," dodala dvojnásobná grandslamová vítězka v deblu, která má i ve dvouhře zaděláno na výborné časy. Pokud tedy bude schopna opakovat hru, jakou předváděla s Azarenkovou v úvodním dějství.

Duel se však zlomil v dlouhých gamech druhé sady, kdy si favoritka dokázala trpělivěji připravit finální údery. „Bylo tam vidět, jak je Vika psychicky silná. I kdyby prohrávala 2:6 a 0:5, tak pořád bude zatínat pěsti, nepřestane se povzbuzovat a věřit, že vyhraje," ocenila Krejčíková mentalitu Azarenkové.

Rodačka z Brna měla během koronavirové pauzy dost času na přípravu, hlavně fyzickou, ze které pak v minulých týdnech těžila při žebříčkovém posunu ze druhé stovky rankingu WTA.

„Dřív jsem jezdila po turnajích, přeskakovala ze singla do deblu a naopak. Teď ale byla šance dělat i kondici, což mi prospělo," potrvdila tenistka, kterou od letošního roku trénuje Aleš Kartus.

Krejčíková si letos zahrála proti Simoně Halepové, Petře Kvitové nebo Azarenkové a i když je třeba dokázala potrápit, zároveň zjistila, jak těžké je s nimi hrát...

„Je to vážně jiný level. Musíte být každý balon ready a tempo je strašně těžké udržet. To je odděluje od nás, co na těch pozicích ještě nejsme. Ale z proher se učí nejlíp," řekla Krejčíková.

I díky Ostravě má zaděláno, aby se s hráčkami kalibru Azarenkové potkávala mnohem častěji.