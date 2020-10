Odchodila jsem to, nenašla jsem energii, štvalo Muchovou

„Karolína je doma. I když tu nejsou diváci, je to pro ni známé prostředí," tipovala Azarenková úspěch hráčky z nedaleké Olomouce. V prognózách se ovšem spletla. Muchová měla hned v prvním gamu čtyři brejkboly, ve třetím gamu ještě jeden... Jenže neproměnila žádný a k dalším šancím se nedostala.

„Mohla jsem mít rychlý brejk, měla jsem to na raketě," štvalo domácí hráčku. „Pak už (Mertensová) výborně servírovala a k ničemu mě nepustila," litovala Muchová, kterou promarněné příležitosti psychicky poznamenaly.

„Jsem taková skleslá. Měla jsem v hlavě ty brejky a nechala se tím rozhodit. Mohla jsem víc bojovat, ale nenašla jsem energii. Až mi přišlo, že jsem to odchodila, z čehož teda nemám dobrý pocit. Ještě abych měla...," soukala ze sebe Muchová po svém posledním duelu sezony, ve které odehrála pouhých 15 zápasů na akcích WTA s bilancí 7:8.

Karolína Muchová v osmifinále turnaje v Ostravě.

Jaroslav Ožana, ČTK

„Měla jsem tam roky, kdy jsem byla zraněná a taky jsem toho moc neodehrála. Ale letos musíme být rády za to, že jsme se na kurty vůbec dostaly. Taky se to mohlo celé zrušit," vykládala osmifinalistka US Open.

Právě do New Yorku odletěla Muchová nejlépe připravená, zapracovala na fyzičce a s koučem Davidem Kotyzou i na technice úderů. Před odletem do USA stihla během koronavirové pauzy i několik exhibičních duelů.

„V New Yorku to bylo nejlepší," potvrdila Muchová. „Pak se to ale začalo sekat s tím mým zraněním (stehna). Už jsme toho moc nenatrénovali, spíš jsme to tak lepili."

Osmadvacátá hráčka světa si teď dá trochu volna a pak se porozhlédne, kde by se mohla připravit na další sezónu, která se tradičně rozběhne v lednu Austrálii. „Uvidíme, jak to bude s restrikcemi ohledně cestování. Ale zkusím někam vyletět. Někam bych zmizela na týden nebo dva," plánovala Muchová.

Prostoru pro zlepšení vidí pořád dost. „Tenisově i fyzicky na tom můžu být líp. A mentálně taky," ukázal Muchové duel s Mertensovou. „Hlavně ale věřím, že příští sezona už bude normálnější."