Výbušný materiál! Dopingová obvinění dopadají vždy na Nadala, ale co Federer?

Gilles Simon, osmapadesátý hráč světa, se ve své nové knize rozepsal i o dopingu v tenise. Kniha, která má 191 stránek, se dostane na pulty ve středu 28. října, a aby rodák s Nice podpořil prodej svého díla, nabídl médiím pořádně žhavou ochutnávku.

Simon v kapitole věnované dopingu otevře staré obvinění vedené proti Rafaelu Nadalovi. Španělský tenista čelil v minulosti nařčení z účasti v aféře svého krajana a lékaře Eufemiana Fuentese. Ten byl označován za dopingového mága a během vyšetřování přiznal, že se zapojil do zakázaných dopingových praktik, za něž u soudu vyfasoval trest.

Podle zmíněné knihy bývalá francouzská ministryně sportu Roselyne Bachelotová naznačila, že Nadal v roce 2012 předstíral zranění kolena, aby si mohl odpykat v tichosti trest za doping. „Víme, že Nadalovo slavné zranění bylo způsobeno skutečností, že měl pozitivní dopingovou kontrolu," tvrdila Bachelotová v roce 2016, aniž by proti Rafovi předložila jakékoli důkazy.

Autor knihy Simon se domnívá, že za vším stojí pro řadu expertů těžko překousnutelný fakt, že je prostě Nadal lepší tenista než jeho švýcarský rival. „Pro některé je těžké pochopit, že Rafael Nadal je lepší tenista než Roger Federer," napsal bývalý šestý hráč světa. To byl podle Simona jediný důvod, proč se dopingové obvinění šířilo ve spojení s antukovým králem Rafou. „Nadal pro většinu z těch, co to tvrdili, jednoduše nezapadá do schématu jejich vzoru," citoval z knihy portál „tennishead.com".

Poté si Francouz všímá i Federera, dvacetinásobného grandslamového vítěze. „Rád bych zdůraznil, že v této souvislosti nikdy nemluvíme o Federerově těle," uvedl v narážce, že Nadalova svalnatá postava budí daleko větší pozornost než muskulatura Fedexe. Autor knihy ale upozorňuje, že v roce 2017, v pětatřiceti letech, hrál Švýcar pět setů proti Nadalovi v Austrálii. „Bylo to něco mimořádného. Ale nikdo na to nikdy nepoukazoval," poznamenal Simon směrem ke Švýcarovi, že ukázat takový výkon není jen tak.

Roger Federer během tenisového turnaje Laver Cup.

Vlastimil Vacek, Právo

Chtěl snad naznačit, že Federer dopuje? Pokud ano, bylo by to neopodstatněné. Koneckonců, v tomto směru nikdy nebyly zveřejněny žádné důkazy, nepadlo ani obvinění. Podle všeho to vypadá tak, že se Simon snaží zaujmout třaskavým tématem čtenáře a navnadit je, aby se jeho kniha dobře prodávala a on si vydělal slušné peníze. Povede se mu to?