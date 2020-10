Tlustá? Hrdá! Serena oblékla sexy úbor

Serena Williamsová o sobě dává vědět znovu i mimo tenisové kurty. Zapojila se do kampaně známé značky obuvi a doplňků. Na sociální síť hrdě zavěsila záběry ze zákulisí. Je na nich oděná jen v odvážných černých plavkách s hlubokým výstřihem a kožených botách.

Neskrývá nic ze svých křivek, které se nedávno staly terčem kritiky od legendární americké tenistky Chris Evertové. Ta Williamsové rázně vzkázala, aby zhubla, pokud chce obnovit lepší časy na kurtu.

"Měla by zhubnout," usoudila Evertová, že Williamsová je na tenisové poměry poněkud tlustá poté, co vypadla na Roland Garros už ve druhém kole a na US Open skončila v semifinále. "Pokud se jí podaří shodit pár kil, bude se na kurtu mnohem lépe pohybovat, u míčů bude včas a tím pádem bude schopná hrát v lepších úhlech a z výhodnějších pozic."

