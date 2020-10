Děsivý karambol grandslamové šampionky. Nelitujte mě, prosím, napsala Češka

Má za sebou úžasnou kariéru. Česká tenistka Andrea Sestini Hlaváčková se může pyšnit dvěma deblovými grandslamovými tituly, stříbrnou olympijskou medailí či fedcupovými triumfy. To vše je však již minulostí. Plzeňská rodačka se věnuje své rodině - manželu Fabriziovi a čtrnáctiměsíční dcerce Isabelle. Ne vždy jde však všechno tak hladce, jak by si česká hvězda přála...

Mezi českými sportovci patří na sociálních sítích Andrea Sestini Hlaváčková stejně jako během své kariéry mezi nejaktivnější. Příznivce pravidelně zásobuje především fotkami své dcerky Isabelly, na snímcích se často objevuje i po boku svého italského manžela Fabrizia.

Poslední příspěvek bývalé světové trojky ve čtyřhře však fanoušky šokoval. Česká tenistka je na něm zachycena na snímku, který působí jako z hororu. V komentáři pak líčí, co se jí stalo.

"Tak jsem si to moje první velký kolo pořádně pokřtila. Nebojte se a nelitujte mě, prosím, už je to pryč. Vysekala jsem se v neděli na lesní cestě, prostě se to šprajclo a já letěla doslova na čumák. Naštěstí jsem nevezla Bibi! Jela jsem rovnou do nemocnice, kde mi zuby vrátili na místo, zafixovali a taky zašili ret a ošetřili rány," popsala šílený zážitek tenistka.

"Teď se jen hojím a pod rouškou to vlastně ani není vidět. Musím říct, že jsem byla den nebo dva taková dost roztřesená, ale teď už se to hojí. Naučila jsem se kousat jen zadníma zubama a včera jsem sežrala dokonce pytlík chipsů, takže dietka, jak říkal pan doktor, bohužel zase nebude. No každopádně jsem kočka, a to jsem si nemohla nechat pro sebe. Cyklistům zdar!" dodala na sociálních sítích k fotce po nehodě.

Bývalá elitní deblistka krátce po narození dcery sice nevyloučila po vzoru některých svých bývalých soupeřek návrat k profesionálnímu tenisu, před časem však možný comeback na kurty dementovala.

"Sice mám takzvaně zmražený ranking a mohla bych se tedy vracet z pozice deváté hráčky světa, ale já takové ambice nemám. Vidím, jak je na tom moje tělo bídně oproti formě, v které bych si dokázala návrat představit," říkala letos v dubnu Sestini Hlaváčková.