Zverev pod palbou: Bití přítelkyně? Jen se směju! Jsi psychopat, reagují fanoušci

Je světovou sedmičkou, grandslamovým finalistou a vítězem třinácti turnajů na okruhu. U řady fanoušků však Alexander Zverev prohrává na celé čáře. A zvlášť potom, co se provalil skandál, během kterého měl údajně surově zbít svou bývalou přítelkyni Olgu Šarypovovou. Ta se měla později pokusit i o sebevraždu. "Jsou to lži, jen se tomu směju," říká německý tenista.

Dušení polštářem, opakované bití do tváře. To je jen stručný výčet ataků, kterých se měl třiadvacetiletý Alexander Zverev dopouštět na své expřítelkyni Olze Šarypovové. Bývalá ruská tenistka se měla následně pomocí injekce inzulinu pokusit o sebevraždu.

Tenista s ruskými kořeny však po své finálové nedělní porážce na turnaji v Paříži vše opakovaně popřel. "Jsou to všechno nepodložená obvinění, četl jsem o tom v médiích a je mi z toho smutno," říkal rodák z Hamburku.

"S Olgou jsme se znali od dětství a měli spolu celou řadu zážitků. O to víc mi je líto těch prohlášení z její strany, protože prostě nejsou pravdivá," pokračoval Zverev.

"Vím, že se teď objevila celá řada lidí, kteří po mně půjdou, ale já se můžu jenom usmívat. Všechno v mém životě je skvělé - na kurtu, i mimo něj. Brzy budu i otcem," připomněl blížící se narození prvního potomka, kterého čeká s dnes již také bývalou partnerkou Brendou Pateaovou.

Je mi z tebe špatně!

U řady fanoušků však Zverev boj o očištění svého jména drtivě prohrává. "Člověk, který je schopen se usmívat, když je obviněn z domácího násilí... Alex je psychopat, bytost s nulovou empatií, je mi z něho špatně," psal jeden z fanoušků na sociálních sítích.

"Dnes je ideální den zeptat se vedení ATP, proč neřeší obvinění, z kterých je Zverev nařčen," uvedl další.

A tím to zdaleka nekončí. "Kvůli tomu, že nejsi schopen říct pravdu, špiníš náš sport. Ztrácíš fanoušky a peníze," pálil do finalisty letošního US Open další z nich.

Německý tenista Alexander Zverev

Thilo Schmuelgen, Reuters

Z čeho konkrétního pak Šarypovová svého bývalého přítele obviňuje? "Na začátku našeho vztahu to byly nejdříve jen hádky, ale později mě začal fyzicky napadat. Mlátil mi hlavou o zeď, v srpnu mě vyhodil z hotelu, já přitom byla bosá, stála jsem na ulicích New Yorku a nevěděla, co dělat," prozradila.

A to stále nebylo všechno. "Jednou mě dusil polštářem, kroutil mi ruce za zády, bil mě. Bála jsem se o život. Neříkám to proto, abych získala nějaké peníze, žádné nechci. Chci všem ukázat, že ženy nejsou žádné doplňky mužů, nejsme panenky, nemůžou si s námi dělat, co se jim zamane," uzavřela smutnou zpověď Šarypovová.